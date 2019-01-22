Türkiye'nin en büyük hangarı açıldı
THY, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'nin en büyük hangarını açtı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndaki beş operasyonel tesisinin açılışı gerçekleştirildi.
Açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve THY Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı katıldı.
Açılan tesisler arasında Türkiye'nin en büyük hangarı da yer aldı.
Törende konuşan Bakan Turhan, "Taşınma işlemleri devam ediyor. Mart ayı itibarıyla inşallah tamamlanmış olacak" dedi.
Kaynak: AA