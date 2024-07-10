Türkiye’nin enerji devi Astor’dan Sırbistan’a ihracat

Astor Enerji tarafından üretilen güç transformatörlerinin Sırbistan’da rüzgar enerji santrallerinde kullanılacağı bildirildi. Sırbistan’ın enerji altyapısının güçlenmesine katkı sağlayan Astor Enerji’nin bu ve benzer girişimleri ekonomik ve ticari ilişkileri uluslararası seviyede güçlendirmeyi hedefliyor.

Irak’tan Almanya’ya Fas’tan Türkmenistan’a Astor ürünleri kullanılıyor

Astor Enerji’nin güç trafoları alanında işbirliği yaptığı ülkeler arasına Sırbistan da katıldı. Daha önce İspanya, Irak, Fas, Almanya ve Türkmenistan’la da imzaladığı sözleşmelerle ulusararası işbirliklerini artıran Astor Enerji, bu ülkeye yapılan ilk güç transformatörü ihracatı ile Sırbistan pazarına da giriş yaptı.

“Sırbistan’a ilk güç trafosu sevkiyatının gururunu yaşıyoruz”

Sırbistan’a yapılan ihracata ilişkin değerlendirmelerde konuşan Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel şöyle dedi:

“Transformatör ve anahtarlama ürünleri üretiminde sektörün lider firması olarak, uluslararası işbirliklerimizi geliştirmeye ve güçlendirmeye kararlıyız. Geçtiğimiz yıl Sırbistan pazarına yaptığımız anlaşma ile adım attık ve bu yıl, Sırbistan’a ilk güç trafolarımızın sevkiyatını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Sırbistan enerji altyapısının güçlenmesine katkı sağlayacak bu işbirliği, uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerimizin de güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.”

Astor Enerji ne iş yapar?

Şirket, endüstri tesislerinin ve elektrik üretim, iletim ve dağıtım enerji ve sektörlerinin ihtiyacı olan transformatörler ile orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üretimi gerçekleştiriyor. Bu üretimleri gerçekleştirmek için gerekli makine, teçhizat, hammadde, mamul ve yarı mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini de yerine getiriyor. Ayrıca, şirket ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması, saha test hizmetlerini veriyor.