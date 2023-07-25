Türkiye’ye yatırım yapmaya hız kesmeden devam ediyoruz!

Türkiye’yi dünyada ilaç üssü konumuna getirme hedefiyle yatırımlarını şekillendirdiklerini söyleyen World Medicine Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Kalender; “Bu hedefimiz doğrultusunda Ar-Ge’ye ve üretime önemli yatırımlar yaptık. Bu yatırımlarımızın karşılığında bugün 40’tan fazla ülkeye ilaç ihracatı yapar konuma geldik.

Türkiye’de ürettiğimiz ilacı dünyaya ihraç etmek ve bu başarının kalıcı olmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye’nin ilaç ihracatı markası olacağız” açıklamasında bulundu. Dünyayı daha sağlıklı bir geleceğe taşıma hedefi ve “Sağlık birlikte paylaştığımız hazinedir” sloganıyla sürdürülebilir kalite standartlarını yenilikçi bakış açısıyla birleştiren World Medicine Türkiye, dünya çapında ulaşılabilir ve etkili ürünler sunuyor. Doğru strateji, planlı çalışma ve yetkin insan kaynağının gücüyle hareket eden World Medicine, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

Çerkezköy’de Doğu Avrupa’nın en büyük ilaç üretim tesislerinden birini faaliyete geçirdik

Son 5 yıldır ilaç ihracatında zirveye oynayarak bu yıl bir kez daha İKMİB 2022 “İhracatın Yıldızları” araştırmasında en çok ilaç ihracatı yapan şirket olduklarını belirten World Medicine Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Kalender, “Geçtiğimiz yıl Çerkezköy’de Türkiye’nin ve Doğu Avrupa’nın en büyük ilaç üretim tesislerinden birini faaliyete geçirdik. Yıllık 1.3 milyar kutu üretim kapasitesine sahip olan ve yüksek teknolojiye sahip tesisimiz çok farklı ürün gruplarını üretmemize olanak sağlıyor. Fabrikamızda; non-steril likit ve yarı katı formlar, katı formlar, steril formlar ve liyofilize toz formların üretimi, başta Avrupa olmak üzere uluslararası sertifikalarla tasdiklenmiş şekilde standartlara uygun olarak yapılıyor” dedi.

İlaç üretimi için yatırımlarımızı sürdürüyoruz

Ruşen Kalender; “Tekirdağ bölgesinde birçok önemli yatırımı devreye aldık ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2022 yılının son çeyreğinde yine Çerkezköy OSB’de temelini attığımız 17 bin 582 metrekare alan üzerine inşa edilmekte olan ek üretim tesisi ve depo alanı yatırımımız tamamlandığında toplamda 23 bin 300 metrekarelik kapalı alana sahip olacak. Bu yatırımımızın yanı sıra bir başka önemli yatırımımız da çalışmaları devam eden ve yakın zamanda Sefalosporin grubu ürünler için devreye alacağımız üretim tesisi olacak.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin ilaç kalitesinin artması için özel laboratuvar kurduk

“WMARGE merkezimiz geçtiğimiz dönemdeki adıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2015 yılında Ar-Ge Merkezi olarak belgelendirildi. Alanında uzman kadromuzla, inovatif bakış açımızı birleştirerek Ar-Ge çalışmalarımızı yürütüyoruz” diyen Ruşen Kalender; her zaman yeni teknolojileri yakından takip ettiklerini belirtirken, Ar-Ge laboratuvarlarının yüksek teknolojili cihazlara sahip olduğunun da altını çizdi. Ruşen Kalender; “Türkiye’de ilaç kalitemizin artması ve dışa bağımlı olmadan, her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek için büyük yatırımla özel bir laboratuvar kurduk.

Kurduğumuz WMINOLAB İnovasyon Laboratuvarı ile ilaç kalitesini artırırken dünya çapında ilaç otoritelerinin talep ettiği yüksek teknoloji gerektiren ilaç analizlerini kendi bünyemizde kolaylıkla yapar hale geldik, aynı zamanda laboratuvarımızı tüm şirketlerin ve kurumların faydalanabilmesi adına hizmete açtık. Bu sayede Türkiye genelinde bu analizleri dışa bağımlı olmaktan çıkarmak amacındayız. İleri teknoloji analiz hizmetleri sunan laboratuvarımız ile hem sektöre hem de Türkiye ekonomisine katma değer yaratmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Sürdürülebilir enerji kaynaklarına da yatırım yapıyoruz

Yatırım yaparken faaliyetlerinin çevresel etkilerini göz önünde bulundurduklarını ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yöneldiklerini paylaşan Ruşen Kalender, “Geleceğe bırakacağımız en büyük mirasın doğanın kendisi olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada World Medicine olarak enerji sektöründe de yaptığımız önemli yatırım hamleleri mevcut. Yıllık 22 Megawatt (MWE) kapasiteli Güneş Enerji Santralimiz ile ilaç üretim tesisimiz ve genel merkezimizin bütün enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinden biriyiz

Son olarak geçen yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması’nda 305’inci sırada yer alırken, bu yıl 246’ıncı sıraya yükseldikleri belirten Kalender: “Geçtiğimiz günlerde açıklanan Fortune Türkiye 500 listesinde de 22 basamak yükselerek 458’inci sırada yerimizi aldık. Yıllar geçtikçe ve hedeflerimizi gerçekleştirdikçe daha üst sıralarda yerimizi alacağız. Çünkü biliyoruz ki sağlık değerli, sağlıklı bir yaşama katkıda bulunmak önemli ve dünyanın neresinde olursak olalım World Medicine’da bizler iyileştirmenin, dünyayı daha sağlıklı bir geleceğe taşımanın sorumluluğu ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.