Ulukaya'dan gençlere dünya pazarına giriş bileti

09 Ocak 2018

Chobani markasıyla ABD'de gıda sektörünün en büyükleri arasına giren Hamdi Ulukaya'nın geçtiğimiz yaz başlattığı girişimci destek programına katılan girişimci adayı ve startup'lar, ikinci “Hedef Takip Toplantısı” için İstanbul'da buluştu.

İlk altı ayda Hamdi Ulukaya Girişimi kapsamında desteklenen girişimci adaylarından dördü şirket açmayı başardı.

“Herkesin bir hayali var ve bu hayalleri gerçekleştirmenin yollarını arıyor. Bu hayaller bir araya gelince bizi hiç kimse durduramaz" diyen Ulukaya, "Biz zaten HUG ile bunu anlatmak istiyoruz. Türkiye için, dünya için, girişimcilikten daha önemli başka bir şey düşünemiyorum. Dileğimiz, fikirler gelişsin, yeni fikirlerle iş insanları dünyaya açılsın. Herkes yapabilir bunu" ifadelerini kullandı.

Yeni katılımcılar için başvuru zamanı

Bu yıl da destek programlarına 24 girişimci adayı ve 6 startup davet edilecekken, yeni açılacak Startup Destek Programı başvuruları için son günün 20 Ocak olduğu belirtildi. Katılımcılar, Türkiye'deki eğitimlerin ardından alanında uzman mentorlarıyla bir araya gelmek ve deneyim kazanmak üzere ABD'deki girişimcilik kampına katılacaklar.

İstanbul kampında buluştular

Geçtiğimiz yaz Hamdi Ulukaya Girişimi'ne seçilerek New York'ta üç hafta boyunca yoğun bir programa katılan girişimci adayı ve startup kurucuları, projelerindeki gelişmeleri değerlendirmek üzere İstanbul'da yapılan ikinci Hedef Takip Toplantısı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar programda girişimcilik dünyasından değerli isimlerle projelerindeki gelişmeleri değerlendirme imkanı buldu.

Dört girişimcinin hayali gerçek oldu

HUG'17 katılımcılarından Burak Kartal, Fikir Değirmeni isimli iş fikrini hayata geçirmeyi başardı. Ekim ayında eğitimlere başlayan Fikir Değirmeni'nde 9-15 yaş arasındaki çocuklara fikir, proje ve iş geliştirme alanlarında oyunlaştırılmış eğitim veriliyor. Fikir Değirmeni, Türkiye'nin ilk bilim odaklı çocuk kuluçka merkezi olma özelliğini taşıyor.

HUG Girişimci Adayı Destekleme Programından çıkan bir diğer girişimci Mehmet Kankaya ise, Yemhy's markası ile Gaziantep'e ait yerel bir ürün olan deri ayakkabıları internet üzerinden satışa çıkardı.

Program kapsamında şirket kuran girişimcilerden Hakkarili Sevil İke Sala da, kadınların el emeğiyle ürettiği kıyafetleri handike.net sitesi üzerinden satışa sundu. Kadınların sosyal hayatta daha çok var olmasını hayal eden Sala, şu anda Hakkarili ev hanımı 10 kadınla birlikte üretimlerine devam ediyor. Kurdukları atölyede ilk etapta online satışa başlayan şirket, önümüzdeki ay İstanbul'da ürünlerini satışa sunacak.

Verda Aras kurucusu olduğu Fit Monday Box ile, sağlıklı gıda, spor ekipmanları ve gıda takviyelerini içeren aylık kutu aboneliği servisini başlattı. Aboneler tarafından satın alınan her bir aylık kutu, barınaktaki yaşayan bir hayvanın 1 günlük mama ihtiyacı karşılamış olacak.