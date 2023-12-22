Ulusoy Un, 5'inci fabrikasını Hatay’da açtı, kapasitesini artırdı

Ulusoy Un’un güney ve güneydoğu bölgesindeki iç piyasaya daha uygun maliyetli nakliyeyle erişim imkanını sağlayacak fabrika, toplamda 10.186 metrekare alan üzerinde 6.880 metrekare kapalı alana sahip. Ulusoy Un’un aktif fabrika sayısı 5’e çıktığını belirten Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Ulusoy Un, 2023'ün ilk 9 ayında 24 milyar TL satış hasılatı gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre %75 oranında bir büyüme kaydetti. Bugün 102 ülkeye ihracat yapıyoruz.

Samsun, Çorlu, Aydın ve Ankara fabrikalarında toplam üretim kapasitemiz 3.925 ton/güne ulaşmıştı. Hatay’daki fabrikanın faaliyete geçmesiyle birlikte toplam üretim kapasitemiz 4.200 ton/güne ulaşarak Türkiye’nin açık ara en büyük un üreticisi konumumuzu korumaya devam ediyoruz” dedi.

İç piyasada maliyet avantajı ihracatta tonaj artışı

Mersin, Adana, İskenderun bölgesindeki limanların hammadde temininde kullanılarak maliyet avantajı, Türkiye’nin güney komşularına yakınlık sayesinde de ihracat tonajında artış yakalamayı hedeflediklerini kaydeden Ulusoy, “Şirketimiz ülkemizin güney ve güneydoğu bölgesindeki iç piyasaya daha uygun maliyetli nakliyeyle erişim imkanına kavuşacak. Böylelikle şirketimiz bünyesinde 5 ayrı bölgede yer alan fabrikalarımızla, Türkiye’nin bütün bölgelerine satışı yaygınlaştıracak aktif üretim kapasitesine ulaştık.

TİM1000 listesine göre Türkiye’nin en büyük 247. ihracatçısı, İSO500 listesine göre Türkiye’nin en büyük 273. sanayi kuruluşu ve kendi sektörünün en büyük firması olan Ulusoy Un, Fortune500 listesine göre 69. ve Capital dergisinin Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’nin en büyük 84. firması olarak yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde alternatif finansman kanallarına erişim kapsamında ilk sukuk ve finansman bonosu ihracını gerçekleştiren ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarına devam eden Ulusoy Un, Ekonomist dergisinin “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasına göre de Anadolu’nun en büyük 17. firması olarak konumlanıyor” diye konuştu.