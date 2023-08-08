United Colors of Benetton’dan “Güvenle Giyin” Projesi

Ar-Ge çalışmalarını moda tasarımıyla beraber yürüten United Colors of Benetton, daha iyi bir gelecek sözünü tutmak için çocuk koleksiyonları geliştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan “Güvenle Giyin” projesini hayata geçiren şirket, çocuk ürünlerinin üretim aşamasında gösterilen özen ve hassasiyetin bir sonucu olarak, ürünlerin güvenliğini vurguladı.

Çok sayıda testten geçiyor

Giysilerin tasarım aşamasından itibaren çocuklar için boğulma ve takılma tehlikesinden, zararlı kimyasalların üretim aşamasında kullanılmamasına; iplerin ve bağların uzunluğunun kontrol edilmesine kadar detaylı bir izleme yöntemi geliştiren Benetton, çocuk koleksiyonu üretiminde kullanılan tüm malzemeleri, uluslararası güvenlik parametrelerine uygun olarak dünyanın prestijli bağımsız laboratuvarları tarafından yapılan birçok testten geçiriyor ve güven veren parçalar sunuyor.

Öte yandan sürdürülebilirlik felsefesiyle ürünün son tüketiciyle buluşmasına kadar sıkı bir kontrol sisteminden geçiren Benetton, üretim ve dağıtım aşamalarında uygulanan işlemleri izliyor. Proje ile mümkün olan her alanda daha da zor hedeflere ulaşmak üzere gelişim hedefleniyor.