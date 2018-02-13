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ÜNLÜ & Co’da Murat Gülkan’a yeni görev

ÜNLÜ Porftöy Genel Müdürü ve Yönetici Direktörü Murat Gülkan, ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.’de Strateji ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Yönetici Direktörlüğü görevine getirildi.

ÜNLÜ & Co’da Murat Gülkan’a yeni görev
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Varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun iştiraki ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici Direktörü ve Genel Müdürü Murat Gülkan, 15 Şubat 2018 itibariyle ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş'de Strateji ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Yönetici Direktörlüğü görevine atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu atama ile Murat Gülkan, ÜNLÜ & Co’nun Yatırım Bankasına dönüşme sürecinde, grubun stratejik adımlarında görev alacak. Ayrıca, DAHA Bireysel Yatırım Danışmanlığı Hizmeti kapsamında, bireysel müşterilerin beklentileri doğrultusunda yeni yatırım ürünleri geliştirilmesi ve satış stratejilerinin oluşturulması gibi konulara da destek verecek.

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