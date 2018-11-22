Ünsped Gençlik Zirvesi özel sektör ve üniversiteleri buluşturdu
Ünsped Gençlik Zirvesi'nde dış ticaret ve gümrüklemeye dair sektör gelişmeleri ele alındı.
Ünsped Gümrük Müşavirliği tarafından gerçekleştirilen Ünsped Gençlik Zirvesi, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen 56 öğrenciyi iş insanlarıyla buluşturdu.
Özel sektör-üniversite işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrenciler, dış ticaret ve gümrüklemeye dair sektördeki gelişmeler hakkında bilgi edindiler. Geleceğin sektör çalışanlarının kariyer yolculuklarına katkı sağlamayı hedefleyen zirvenin katılımcıları, merak ettiklerini sektör temsilcilerinden dinleme fırsatı buldu.
"Çalışan Markası", "Kendini Keşfet Kariyerini Yönet", ''Özgeçmiş Teknikleri ve Mülakat Canlandırma", "Hedef Belirleme", "Profesyonel Hayat'' ve "Girişimcilik" ana başlıklarında düzenlenen etkinliğin konuşmacıları arasında UGM Kurucu Başkanı Haluk Ündeğer ve Yönetim Kurulu Başkanı Gürbüz Hocaoğlu, girişimci ve yatırımcı Münteha Adalı, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Gegez, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı gibi isimler yer aldı.