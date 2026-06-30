Üntel Kablo'dan raylı sistemlerde E-Beam yatırımı

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Üntel Kablo, raylı sistemler sektörüne yönelik yüksek performanslı kablo üretiminde teknolojik dönüşümü destekleyecek yeni bir yatırım kararı aldı. Şirket, sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında hayata geçirdiği E-Beam (Elektron Işını ile Çapraz Bağlama) teknolojisiyle 2027 yılından itibaren Rolling Stock kablolarını yeni nesil üretim yöntemiyle imal edeceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3GKW, 4GKW ve 5GKW tipi demiryolu kabloları E-Beam teknolojisi kullanılarak üretilecek. Elektron ışını ile gerçekleştirilen çapraz bağlama yöntemi sayesinde kabloların izolasyon ve dış kılıf katmanlarında daha yüksek dayanıklılık sağlanırken, ürünler daha düşük çapta, daha hafif ve daha yüksek performanslı hale gelecek.

Yeni teknolojiyle demiryolu araç üreticilerinin ihtiyaç duyduğu alan tasarrufu, esneklik ve dayanıklılık gibi kritik kriterlere daha etkin çözümler sunulması hedefleniyor.

Şirket, bu yatırımla birlikte söz konusu Rolling Stock kablolarını E-Beam yöntemiyle üreten Türkiye'deki ilk ve tek yerli üretici olacağını belirtti.