VakıfBank'tan müşterilerine FİDE Paketi

Çeşitli bankacılık masraf muafiyetleri ile hazır kredileri içeren bir destek sunan FİDE ile masrafsız işlemlerden müşterilere özel kredi limitlerine dek pek çok imkan sağlanıyor.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Devreye aldığımız FİDE ile VakıfBanklılara hızlı, esnek ve yenilikçi çözümler sunuyoruz. FİDE ile müşterilerimiz masrafsız ve kendilerine özel bankacılık ürün ve hizmetlerinden kolaylıkla yararlanabilecekler."