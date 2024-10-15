''Veri merkezinde Avrupa'da da aktif olacağız"
Turkcell’e anahtar teslim veri merkezi kuran Açık Holding şirketlerinden Serban, şu ana kadar 100 megavatın üzerinde IT yüklü işi tamamladı. Açık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Açık, “Yakın zamanda İzmir’de başlayacak yeni bir veri merkezi projesi için de çalışacağız. Avrupa’da da aktif olacağız. İngiltere’de Serban UK ve Serban Almanya’yı kurduk” dedi.
Hamide HANGÜL
Dijital dünyaya geçiş hızlanırken, ‘yeni petrol’ olarak adlandırılan veri de artık en değerli kaynak. Kritik öneme sahip verinin depolanması, korunması ve gerektiğinde kullanılabilmesi açısından Avrupa, kendi veri koruma yasalarını oluştururken, Türkiye’de de 2016 yılında çıkan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile veri merkezlerinin kurulması kaçınılmaz oldu. GSM, bankacılık gibi kritik sektörler için veri merkezlerini hayata geçiren Serban, Avrupa’da da uluslararası standartlarda anahtar teslim veri merkezi için İngiltere’de Serban UK ve Serban Almanya’yı kurdu.
Telekom ve bilişim teknolojileri, havacılık ve savunma sanayii, inşaat, operasyonel teknolojiler, sağlık ve sağlık teknolojileri, turizmde faaliyet gösteren Açık Holding’in şirketlerinden Serban’ın hedeflerini Açık Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yüksel Açık’la konuştuk. Telekomünikasyon sektöründe 2000 yılında çalışmalara başladıklarını söyleyen Açık, Serban’ın da holdingin lokomotif şirketlerinden biri olduğunu ve inşaat, enerji, turizm ve gayrimenkul sektörlerinde çözüm ürettiğini söyledi. Aynı zamanda inşaat mühendisi olan Yüksel Açık, “Dünyanın herhangi bir yerinde veri merkezi yapmak isteyen bir yatırımcının, uçtan uca bütün hizmetleri bizden alabilecekleri bir yapıyız” dedi.
Yüzde 17-20’lik kısmı inşaat
Yüksel Açık, telekomünikasyon ve inşaat alanındaki deneyimlerini birleştirerek veri merkezi için çalışmalara 2016 yılında başladıklarını açıkladı. Bunun ayrı bir uzmanlık alanı gerektirdiğine işaret eden Açık, veri merkezlerinde inşaat kısmının projeye göre yaklaşık yüzde 17-20 arası değiştiğini, işin yaklaşık yüzde 80’inin yüksek mühendislik çözümleri gerektiren telekomünikasyon ve teknoloji temelinde ilerleyen bir iş olduğunu vurguladı.
“Biz anahtar teslim hizmet üreten, mühendislik ve taahhüt şirketiyiz” diyen Açık, Turkcell'in veri merkeziyle işe başladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turkcell’le yaptığımız çalışmanın ardından Ziraat Bankası ve teknoloji şirketlerinin veri merkezi projelerini hayata geçirdik. Veri merkezi yatırımcılarına uçtan uca hizmet veriyoruz. Arazi seçiminden tasarıma, fizibiliteden inşaat ve teknolojik entegrasyona kadar anahtar teslim veri merkezi yapabilen tek şirketiz.
Şu anda veri merkezi sektöründe 100 megavatın üzerinde IT yükü olan iş tamamlamış durumdayız. Hedefimiz, önce ülkemizde sonra dünyada veri merkezi yatırımcılarının aklına gelen ilk şirket olmak. Bu anlamda attığımız önemli adımlar da var. Avrupa’daki faaliyetlerimizi yönetmek için İngiltere'de Serban UK’yi, Almanya'da ise Serban Almanya’yı kurduk. O bölgelerde organizasyonumuzu geliştiriyoruz. 2025 yılında bu ülkelerde daha aktif olacağız. Avrupa da dahil tüm dünyada anahtar teslim veri merkezi projelerini üstlenebileceğimize dair hazırlıklarımız var.”
Dünyada 622.4 milyar $’a ulaşması bekleniyor
Türkiye’de ve dünyada veri merkezlerine yatırım konusuna değinen Yüksel Açık, şunları söyledi: “Veri merkezi pazarının 2024- 2030 tahmin döneminde 622.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu devasa pazar potansiyeli göz önüne alındığında veri merkezi sektörüne yönelik yaptığımız Ar- Ge ve insan kaynağı yatırımlarının ne kadar gerekli olduğunu görüyoruz. Sektörel gelişmeleri iyi okuyarak stratejik bir yapılanma içinde büyüyoruz. Önemli veri merkezi projelerinde yer alıyoruz. Örneğin, yakın zamanda İzmir’de de bir veri merkezi projesi için çalışacağız.”
Yetişmiş eleman açığı var
Türkiye'de veri merkezi sektöründe yetişmiş eleman bulmanın zor olduğunun altını çizen Yüksel Açık, söz konusu açığın kapanması için Açık Holding bünyesinde Açık Akademi ile Kocaeli Üniversitesi’nin iş birliği yaptığını bildirdi. Açık, “Elektrik mühendisliği bölümü öğrencilerine ‘veri merkezi sistemleri’ dersi vereceğiz. 14 haftalık derslerde veri merkezi standartlarından enerji yönetimine, beyaz alan bütünleşik yönetiminden veri merkezi tasarımına kadar tüm disiplinleri kapsayıcı bir eğitim planlıyoruz” dedi.