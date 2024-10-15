''Veri merkezinde Avrupa'da da aktif olacağız"

Hamide HANGÜL

Dijital dünyaya ge­çiş hızlanırken, ‘yeni petrol’ olarak adlan­dırılan veri de artık en değer­li kaynak. Kritik öneme sahip verinin depolanması, korun­ması ve gerektiğinde kullanı­labilmesi açısından Avrupa, kendi veri koruma yasaları­nı oluştururken, Türkiye’de de 2016 yılında çıkan Kişi­sel Verilerin Korunması Ka­nunu ile veri merkezlerinin kurulması kaçınılmaz oldu. GSM, bankacılık gibi kritik sektörler için veri merkezle­rini hayata geçiren Serban, Avrupa’da da uluslararası standartlarda anahtar teslim veri merkezi için İngiltere’de Serban UK ve Serban Alman­ya’yı kurdu.

Telekom ve bi­lişim teknolojileri, havacı­lık ve savunma sanayii, inşa­at, operasyonel teknolojiler, sağlık ve sağlık teknolojileri, turizmde faaliyet gösteren Açık Holding’in şirketlerin­den Serban’ın hedefle­rini Açık Holding Yö­netim Kurulu Başka­nı ve CEO’su Yüksel Açık’la konuştuk. Telekomünikas­yon sektöründe 2000 yılında çalışmala­ra baş­ladıklarını söyleyen Açık, Serban’ın da holdingin loko­motif şirketlerinden biri ol­duğunu ve inşaat, enerji, tu­rizm ve gayrimenkul sek­törlerinde çözüm ürettiğini söyledi. Aynı zamanda inşaat mühendisi olan Yüksel Açık, “Dünyanın herhangi bir ye­rinde veri merkezi yapmak isteyen bir yatırımcının, uç­tan uca bütün hizmetleri biz­den alabilecekleri bir yapı­yız” dedi.

Yüzde 17-20’lik kısmı inşaat

Yüksel Açık, telekomüni­kasyon ve inşaat alanındaki deneyimlerini birleştirerek veri merkezi için çalışmala­ra 2016 yılında başladıkları­nı açıkladı. Bunun ayrı bir uz­manlık alanı gerektirdiğine işaret eden Açık, veri merkez­lerinde inşaat kısmının proje­ye göre yaklaşık yüzde 17-20 arası değiştiğini, işin yaklaşık yüzde 80’inin yüksek mühen­dislik çözümleri gerektiren telekomünikasyon ve tekno­loji temelinde ilerleyen bir iş olduğunu vurguladı.

“Biz anahtar teslim hizmet üreten, mühendislik ve ta­ahhüt şirketiyiz” diyen Açık, Turkcell'in veri merkeziy­le işe başladıklarını belirte­rek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turkcell’le yaptığımız çalış­manın ardından Ziraat Ban­kası ve teknoloji şirketleri­nin veri merkezi projelerini hayata geçirdik. Veri merke­zi yatırımcılarına uçtan uca hizmet veriyoruz. Arazi se­çiminden tasarıma, fizibi­liteden inşaat ve teknolojik entegrasyona kadar anahtar teslim veri merkezi yapabi­len tek şirketiz.

Şu anda veri merkezi sektöründe 100 me­gavatın üzerinde IT yükü olan iş tamamlamış durumdayız. Hedefimiz, önce ülkemizde sonra dünyada veri merkezi yatırımcılarının aklına gelen ilk şirket olmak. Bu anlamda attığımız önemli adımlar da var. Avrupa’daki faaliyetleri­mizi yönetmek için İngilte­re'de Serban UK’yi, Alman­ya'da ise Serban Almanya’yı kurduk. O bölgelerde organi­zasyonumuzu geliştiriyoruz. 2025 yılında bu ülkelerde da­ha aktif olacağız. Avrupa da dahil tüm dünyada anahtar teslim veri merkezi projele­rini üstlenebileceğimize dair hazırlıklarımız var.”

Dünyada 622.4 milyar $’a ulaşması bekleniyor

Türkiye’de ve dünyada veri merkezlerine yatırım konusuna değinen Yüksel Açık, şunları söyledi: “Veri merkezi pazarının 2024- 2030 tahmin döneminde 622.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu devasa pazar potansiyeli göz önüne alındığında veri merkezi sektörüne yönelik yaptığımız Ar- Ge ve insan kaynağı yatırımlarının ne kadar gerekli olduğunu görüyoruz. Sektörel gelişmeleri iyi okuyarak stratejik bir yapılanma içinde büyüyoruz. Önemli veri merkezi projelerinde yer alıyoruz. Örneğin, yakın zamanda İzmir’de de bir veri merkezi projesi için çalışacağız.”

Yetişmiş eleman açığı var

Türkiye'de veri merkezi sektöründe yetişmiş eleman bulmanın zor olduğunun altını çizen Yüksel Açık, söz konusu açığın kapanması için Açık Holding bünyesinde Açık Akademi ile Kocaeli Üniversitesi’nin iş birliği yaptığını bildirdi. Açık, “Elektrik mühendisliği bölümü öğrencilerine ‘veri merkezi sistemleri’ dersi vereceğiz. 14 haftalık derslerde veri merkezi standartlarından enerji yönetimine, beyaz alan bütünleşik yönetiminden veri merkezi tasarımına kadar tüm disiplinleri kapsayıcı bir eğitim planlıyoruz” dedi.