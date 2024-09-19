Vestel, TV platformu Vidaa’ya ortak oluyor
Vestel, dünyanın en hızlı büyüyen akıllı TV platformlarından Vidaa’nın hissedarları arasına girdiğini duyurdu. VIDAA International Holdings BV’nin yüzde 4,64 hissesini satın almak için iyi niyet anlaşması imzaladı.
Vestel, TV sektöründe tüketici tercihlerinin en önemli kriteri haline gelen platform dünyasında rekabet gücünü artırmak ve ekosistemin oyun kurucuları arasına girmek için bir ilke imza attığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, VIDAA International Holdings BV’nin yüzde 4,64 hissesini satın almak için iyi niyet anlaşması imzaladı.
“Küresel TV platformlarında önemli bir yer edineceğiz”
Vestel CEO’su Ergün Güler, bu ortaklığın Vestel’in global vizyonuna uygun bir adım olduğunu vurgulayarak, “TV platformları dünyasında böylesine önemli bir adım atan ilk Türk şirketi olarak, Vestel’in global arenadaki büyüme stratejisi doğrultusunda büyük bir başarıya imza atmış bulunuyoruz. Dünyanın ikinci büyük TV platformu Vidaa’nın ortağı olarak global hedeflerimize bir adım daha yaklaştık” dedi.
Çoğunluk hissesi dünyanın ikinci, Çin’in en büyük TV üreticisi olan ve 160'tan fazla ülkeye ihracat yapan Hisense’in elinde bulunan Vidaa International Holdings BV ile kurdukları ortaklık sayesinde küresel TV platform ekosisteminde önemli bir yer edineceklerinin altını çizen Güler, “Hisense, sadece TV üretimiyle değil, yenilikçi teknolojileri ve güçlü küresel satış ağıyla da dikkat çeken bir dünya devi. Bu ortaklık sayesinde, bu yıl Eurocup 2024’ün ana sponsoru olan Hisense ile yakın iş birliği içinde olacağız. Böylece, iki şirketin sinerjisiyle global pazarlarda çok daha güçlü adımlar atacağız” diye konuştu.
Vestel’in hızla büyüyen Vidaa’nın ortakları arasına katılarak sadece global TV platform portföyünü kalıcı şekilde zenginleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda platformun sağladığı düzenli reklam gelirinden de pay alma hakkı elde edeceği bildirildi.
Dünyanın önde gelen teknoloji araştırma ve danışmanlık şirketlerinden Omdia’nın verilerine göre; dünya genelinde akıllı TV reklam gelirleri 2023 yılı itibarıyla 31,5 milyar dolara ulaştı, 2025 yılında ise 49 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ayrıca, Vestel’in bu iş birliği sayesinde global pazarlarda Vidaa işletim sistemi kullanan markalar ve perakendecilerle de yeni iş birliklerine adım atma fırsatına sahip olacağı vurgusu yapıldı.
Zengin portföy seçeneği
Vestel’in portföyünde Vidaa’nın yanı sıra, Powered by TiVo, Fire TV, Android TV, Google TV gibi farklı segmentlere ve kullanıcı profillerine hitap eden özel platformlar bulunuyor. Vestel’in ayrıca kendi işletim sistemi için Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ ve Tiktok gibi global içerik sağlayıcılarıyla doğrudan anlaşmaları mevcut. Vestel, global içeriklerin yanında, Tabii, Blu TV, Exxen gibi yerli platformları da destekliyor.