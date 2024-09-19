Vestel, TV platformu Vidaa’ya ortak oluyor

Vestel, TV sektöründe tü­ketici tercihlerinin en önemli kriteri haline gelen platform dünyasında re­kabet gücünü artırmak ve eko­sistemin oyun kurucuları ara­sına girmek için bir ilke imza at­tığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, VIDAA Inter­national Holdings BV’nin yüzde 4,64 hissesini satın almak için iyi niyet anlaşması imzaladı.

“Küresel TV platformlarında önemli bir yer edineceğiz”

Vestel CEO’su Ergün Güler, bu ortaklığın Vestel’in global vizyonuna uygun bir adım ol­duğunu vurgulayarak, “TV plat­formları dünyasında böylesine önemli bir adım atan ilk Türk şirketi olarak, Vestel’in glo­bal arenadaki büyüme strateji­si doğrultusunda büyük bir ba­şarıya imza atmış bulunuyoruz. Dünyanın ikinci büyük TV plat­formu Vidaa’nın ortağı olarak global hedeflerimize bir adım daha yaklaştık” dedi.

Çoğunluk hissesi dünyanın ikinci, Çin’in en büyük TV üreticisi olan ve 160'tan fazla ülkeye ihracat yapan Hisense’in elinde bulunan Vidaa International Holdings BV ile kurdukları ortaklık sayesinde küresel TV platform ekosisteminde önemli bir yer edineceklerinin altını çizen Güler, “Hisense, sade­ce TV üretimiyle değil, yenilik­çi teknolojileri ve güçlü küresel satış ağıyla da dikkat çeken bir dünya devi. Bu ortaklık sayesin­de, bu yıl Eurocup 2024’ün ana sponsoru olan Hisense ile yakın iş birliği içinde olacağız. Böyle­ce, iki şirketin sinerjisiyle glo­bal pazarlarda çok daha güçlü adımlar atacağız” diye konuştu.

Vestel’in hızla büyüyen Vida­a’nın ortakları arasına katıla­rak sadece global TV platform portföyünü kalıcı şekilde zen­ginleştirmekle kalmayacak, ay­nı zamanda platformun sağla­dığı düzenli reklam gelirinden de pay alma hakkı elde edece­ği bildirildi.

Dünyanın önde ge­len teknoloji araştırma ve da­nışmanlık şirketlerinden Om­dia’nın verilerine göre; dünya genelinde akıllı TV reklam ge­lirleri 2023 yılı itibarıyla 31,5 milyar dolara ulaştı, 2025 yılın­da ise 49 milyar dolara ulaşma­sı bekleniyor. Ayrıca, Vestel’in bu iş birliği sayesinde global pa­zarlarda Vidaa işletim sistemi kullanan markalar ve peraken­decilerle de yeni iş birliklerine adım atma fırsatına sahip ola­cağı vurgusu yapıldı.

Zengin portföy seçeneği

Vestel’in portföyünde Vidaa’nın yanı sıra, Powered by TiVo, Fire TV, Android TV, Google TV gibi farklı segmentlere ve kullanıcı profillerine hitap eden özel platformlar bulunuyor. Vestel’in ayrıca kendi işletim sistemi için Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ ve Tiktok gibi global içerik sağlayıcılarıyla doğrudan anlaşmaları mevcut. Vestel, global içeriklerin yanında, Tabii, Blu TV, Exxen gibi yerli platformları da destekliyor.