Vestel'in Daewoo'da rakibi İranlı Entekhab

23 Ocak 2018

Kerim ÜLKER

Japonya'nın en büyük beyaz eşya şirketlerinden Toshiba'yı Çinli Hisense'e kaptıran Zorlu'nun yeni hedefi Dongbu Daewoo'da da süreç yeni bir boyut kazandı.

Zorlu'nun rakibi İran'ın en büyük gruplarından Entekhab Industrial Group oldu. Güney Kore basınına göre Daewoo'da teklif veren Entekhab'ın satış sürecinde ciddi bir dönemeçte olduğu, hatta sonuca en yakın firma olarak adının geçtiği belirtildi.

Güney Kore basını Fransa, İsveç gibi ülkelerden şirketlerin de yer aldığı bu sürecin iki favorisinin Zorlu ve onun zorlu rakibi Entekhab olduğunu belirtti.

İran'da 8 büyük şehirde 200'den fazla mağazası olan Entekhab'ın Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Rusya, Çin ve Türkiye'de ofisi var. Eğitim sektörüyle de ilgilenen şirketin bünyesindeki Entekhab Üniversitesi, özellikle uzay teknolojisi konusunda öne çıkmış durumda.