Veventures filosunu büyütmeye devam ediyor

Deniz yolu taşımacılığının küresel ticaret yapan markaların coğrafyalarını genişletmesinde önemli bir rolü olduğunu belirten Veventures Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Vural: “Geçtiğimiz yıl Orient Ship Management ile stratejik bir ortaklık kurarak ilk gemi yatırımımızı Rotterdam Trader’ı satın alarak gerçekleştirmiştik. Bu deneyim ile sektörü daha yakından tanıma fırsatı yakaladık" dedi.

Taşıma kapasitemiz 30 bin ton

"Sonuçlarından memnun kaldığımız iş modelimiz sonucunda ikinci gemimiz bugünkü adıyla Harrison’u, yeni adıyla Atlas Trader’ı filomuza kattık. Filomuza katılan yeni gemimizle birlikte taşıma kapasitemiz 30.000 tona ulaşmış oldu. Artık daha fazla mal ve ürünü daha geniş coğrafyalara hızlı ve verimli şekilde ulaştırma imkanını yakalamış olduk" diyen Vural sözlerini şu cümlelerle tamamladı: Dünya deniz yolu taşımacılığında her biri 1.000 gros tondan büyük 413 gemisiyle Türkiye 14. sırada yer alıyor, ülke olarak sektörde son yıllarda artan bir performans sergiliyoruz. Biz de bu doğrultuda önümüzdeki süreçlerde filomuzu büyütmek için yeni seçenekleri değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.