Vodafone, dijital elçi sayısını 2 bine çıkaracak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Vodafone Business, organize sanayi bölgeleri (OSB), şirket yöneticileri ve çalışanların dijital bilgi seviyesini anlamayı, güncel dijital gündem hakkında onları bilgilendirmeyi ve Türkiye’deki OSB’ler genelinde işletmelerin güvenilir danışmanı olmayı hedefliyor.

Bu hedefle, geçen yıl Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) akademisyenleri ile birlikte “OSB Dijital Dönüşüm Programı”nı hayata geçirdi. Program kapsamında; ilk senede 1000 dijital elçi yetiştiren Vodafone Business, programın 2. dönemi ocak ayı itibarıyla yeniden başlatıyor. Üç ay sürmesi planlanan eğitimlerin sonunda ise 1000 katılımcıya YTÜ akademisyenleri ve OSBÜK tarafından sertifika verilecek.

Enerjide yüzde 30 tasarruf sağlıyor

Eğitim programının ikinci dönemindeki eğitimlerde, ‘dijital dönüşümün sanayi ve kobi’lere etkisi’, ‘dijital strateji ve dijital iş modelleri’, ‘endüstri 4.0, nesnelerin interneti (IOT)’, ‘bulut bilişim ve 5g’, ‘siber güvenlik, yapay zekâ, makine öğrenmesi’, ‘derin öğrenme’, ‘üç boyutlu yazıcı’, ‘blok zincir’, ‘dijital liderlik’, ‘dijital kültür ve dijital pazarlama’ gibi konular yer alacak. Ayrıca Vodafone, Red Enerji çözümüyle her ölçekten işletmenin enerji tüketimini yüzde 30'a kadar azaltıyor.

“İşletmelerin dijitalleşmede çözüm ortağı olacağız”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, dijitalleşme çağında OSB’lerdeki şirketlerin, yenilikçi teknolojileri iş yapış şekillerine adaptasyonunun önemine vurgu yaparak, “Vodafone Business olarak KOBİ ve işletmelerin güvenilir teknoloji danışmanı olmak için çıktığımız yolda, OSBÜK ve YTÜ akademisyenleri ortaklığında başlattığımız ve ilk dönemini başarıyla tamamladığımız Dijital Dönüşüm Programı’nın devamı için heyecanlıyız. Programımızın ilk döneminde OSB’lerde şirketlerin dijitalleşmesine katkı sağlayarak, işletmelerimizi geleceğe taşımada çözüm ortağı olmuştuk.

Bu paralelde Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki OSB’lerde 400’den fazla işletme, bulut teknolojilerinden IoT’ye, Endüstri 4.0’dan 5G’ye kadar uzanan bir skalada birçok inovatif teknolojiyi işine adapte etme konusunda adım attı. Programımızın ikinci dönemindeyse OSB’lerin dijital çağa ayak uydurmasını hızlandırmak ve şirketlerimizi çağın gerekliliğine hazırlamak hedefiyle 1000 kişiye eğitim verirken, 400’ün üzerinde de işletmeye dokunmak istiyoruz” dedi.

“OSB'ler Türk sanayisini dijitalleştirecek”

Türkiye’deki sanayi üretiminin %45’inin OSB’ler tarafından gerçekleştirildiğinin belirten Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü de planlı sanayileşmede OSB’lerin önemine değindi. 81 ilde toplam 400 OSB’nin bulunduğunu aktaran Kütükcü, “OSBÜKbulut gibi projelerimizin yanı sıra, Vodafone Business ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile beraber hayata geçirdiğimiz “Dijital Dönüşüm Programı” ile de OSB’lerde yer alan şirketlerdeki dijital elçi sayısı 2 bine ulaşacak.

Hedefimiz, organize sanayi bölgelerimizin, Türk sanayisinin dijitalleşmesine liderlik etmelerini sağlamak” şeklinde konuştu. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin ise “Üniversite olarak, KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğunu desteklemek için yaratılan bu programla, katılımcılarımızın kapsamlı içeriklerle dijital yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.