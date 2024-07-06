Vodafone, Red’lilere yarım milyar TL tasarruf sağladı

Mehmet Hanifi GÜLEL / BODRUM

Vodafone, Red’li müşterilerine sunduğu özel avantajlarını yeni dönemde de sürdürüyor. Son 1 yılda Red’li müşterilerinne 502 milyon TL tasarruf sağlayan Vodafone, ayrıca yurt dışında 131 ülkede verdiği servis himetini 200 ülkyeye çıkardı. Vodafone Red’in son bir yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, tüm faturalı müşterilerine otomatik olarak yüklenecek ve yurt dışına ilk iniş anındaki acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek yeni “Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi” paketini duyurdu.

Şahin, ‘’Her fatura döneminde aylık olarak yenilenen ve 200 ülkede 30 gün geçerli olan bu ücretsiz paket, 250 MB internet, 5 dakika arama ve aranma, 2 SMS hakkı içeriyor. ‘Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi’nde yer alan 250 MB internet, arka planda diğer uygulamaların kullanılmadığı durumda, 4 saatlik WhatsApp konuşmasına ve 40 dakikalık görüntülü konuşmaya eşdeğer oluyor. Kurban Bayramı tatilinde yurt dışına çıkan müşteriler bu paketten yararlanarak toplamda 21 milyon TL tasarruf etti’’ dedi.

İki yeni yurt dışı paketi sundu

Vodafone’un sunduğu ve tarifedeki GB, dakika ve SMS haklarını yurt dışındayken Türkiye’deymiş gibi kullanma imkânı veren “Her Şey Dahil Pasaport” artık 131 ülke yerine 200 ülkede geçerli olacağını açıklayan Şahin, ‘’Vodafone, söz konusu pakete alternatif olarak “Yurt Dışı 1 GB” ve “Yurt Dışı 3 GB” adı altında iki yeni ek paket seçeneği de geliştirdik. Aylık ücreti 169 TL olan “Yurt Dışı 1 GB” paketinde 1 GB internet, 15 dakika arama ve aranma, 10 SMS hakkı bulunurken; aylık ücreti 469 TL olan “Yurt Dışı 3 GB” paketi ise 3 GB internet, 30 dakika arama ve aranma, 15 SMS hakkı içeriyor. Yurt dışındayken hattıyla ilgili sorun yaşayan müşteriler, “KIRMIZI” yazıp Vodafone’a SMS attığında ücretsiz bir şekilde destek alabilecek’’ diye konuştu.

“Yaşam tarzına uygun ayrıcalıklar sunuyoruz”

Müşteri deneyiminde dijitalleşmenin gelişmelerinden faydalanmaya, her müşterilerine kişiselleştirilmiş ve tutarlı deneyim sunmaya önem verdiklerini kaydeden Şahin, bireylerin dijitalleşmesinde Vodafone Red markalarının önemli rol oynadığını belirtti.

Vodafone Red’in, sadece tarifelerden oluşmadığını, müşterilerin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma ve eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sağladıklarını ifade eden Şahin, ‘’Özellikle yurt dışı ayrıcalıklarımızın çok ilgi çektiğini belirtmeliyim. Bu yıl ‘roaming’ yani dolaşım tarafında bazı yenilikler yaptık. ‘Her Şey Dahil Pasaport’ artık 131 ülke yerine 200 ülkede geçerli. Vodafone Red, sağladığı maliyet avantajıyla ülke ekonomisine de katkıda bulunmaya devam ediyor. Vodafone Red’lilere, son 1 yılda 502 milyon TL tasarruf sağladık. Bu süreçte Red’liler yaklaşık 3,3 milyar GB mobil internet kullandı, 62,8 milyar dakika konuştu, 2,2 milyar SMS attı. Red’liler ayrıca, tarifelerinde bulunan uygulamalar sayesinde toplam 272 milyon GB interneti ek ücret ödemeden kullandı. Mobil internet kullanımı 1 yıl öncesine göre yüzde 34 artan Vodafone Red’liler, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 5,3 kat daha fazla internet kullandı. Red’lilerin aylık ortalama data kullanımı 21 GB’ı aştı’’ açıklamasında bulundu.

Yüzde 81’lik kesim Yanımda’yı ziyaret ediyor

Vodafone Red müşterilerinin yüzde 81’i aktif olarak her ay Vodafone Yanımda’yı ziyaret ettiğini aktaran Şahin, Red’lilerin ayda 15 kez Vodafone Yanımda’yı ziyaret ederek etkileşime girdiğini söyledi.

Red’lilerin online’a özel indirimli tarifeler sayesinde 1 yılda 33 milyon TL’ye yakın tasarruf ettiğini bilidren Şahin, ‘’Yine son 1 yılda toplam 56,9 bini aşkın Red’li, tarifedeki dakikalarıyla 23 Vodafone ülkesini tıpkı Türkiye’yi arar gibi arayarak toplamda 5,2 milyon dakika ücretsiz konuştu. Vodafone Red’lilerin en çok aradığı 5 ülke Almanya, KKTC, Fransa, Hollanda, Yunanistan, Mısır oldu. Diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 200 ülkede Türkiye’deki gibi özgürce kullanma imkânı sunan “Her Şey Dahil Pasaport” hizmetini son 1 yılda 245 bini aşkın kişi kullandı. Vodafone Red’liler hem yurt dışında kullanım hem de yakınlarıyla iletişim için sunulan ayrıcalıklarla toplam 379 milyon TL tasarruf etti.

Müşteri başına ortalama 188 TL tasarruf sağlandı

Vodafone Red müşterileri, seçkin markalarda hediye ve indirimlerden yararlanabiliyor. Red marka işbirliklerinde son 1 yılda toplam 346 bin kez kullanıldı ve müşterilere yaklaşık 65 milyon TL’yi aşkın fayda yarattı. Müşteri başına ortalama 188 TL tasarruf sağlandı. Vodafone Red, yeni dönemde, “Vodafone Red’in dolu dolu yaz ayrıcalıklarıyla hayatı Red’lendir” mottosuyla eğlence, marka işbirlikleri, yurt dışı gibi alanlarda müşterilerine ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Red’lilere Alaçatı Beach Resort, Sand&Salt Bodrum Beach ve hem Çeşme hem de Bodrum’daki MOMO Beach girişlerinde yüzde 50 indirim sağlanıyor. Red’liler, ayrıca Veranda Alaçatı ve Veranda Bodrum’da beachlerin restoran kısmında indirimlerden yararlanabiliyor.