Vodafone, Türk girişimcileri Vitrine çıkarıyor

03 Mayıs 2018

Vodafone, Türkiye'de büyümekte olan girişimci firmalar için hayata geçirdiği "Vitrin"i tanıttı. Program kapsamında firmaların Türkiye'deki büyümeleri desteklenirken, başarılı firmaların yurt dışı pazarlara da açılması sağlanacak. Vodafone Vitrin'le firmalara mentor, tanıtım, eğitim, teknoloji ve operasyonel desteklerin yanı sıra yıllık 2 milyon liraya varan değerde satış ve pazarlama desteği verilecek.

Vodafone'un hayata geçirdiği "Vitrin" platformunun lansmanı Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Levent Gemici'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Platforma ilişkin bilgi veren Engin Aksoy, Vodafone Türkiye olarak son 2 yılda Türkiye'ye 20 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını anımsatarak bu yatırımla beraber 23,2 milyon müşteri sayısına ulaştıklarını söyledi.

Türkiye'nin en geniş 4,5G kapsamasına ve en fazla 4,5G abone sayısına sahip olduklarının altını çizen Aksoy, Türkiye'nin dijital liderliğine öncülük etmek için müşterilerin hayatlarını kolaylaştıracak ürün ve servislerin önemli olduğunu anlattı.

Aksoy, bu hedefle hayata geçirdikleri ürünlerden biri olan "Vitrin"le, büyümekte olan girişimci firmaların (scaleup) sürdürülebilir büyüme platformuna kavuşmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Platform kapsamında Vodafone'un birikim ve tecrübelerinin scaleup'lara aktarılacağını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Platformumuzda büyümekte olan girişimci firmaların büyümesine yardımcı olurken, Türkiye'nin büyümesine, dijitalleşmesine ve ulusal ekonominin büyümesine önemli bir katkı yapacağız. Vodafone Vitrin tüm scaleup firmaların bir araya geldiği bir buluşma platformu. Diğer alanlarda olduğu gibi girişimcilikte de scaleup firmalarının getirdiği yenilikçi ürün ve servisleri tüm müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz.

Burada bu firmalara pazarlama, satış, teknoloji ve operasyon alanında önemli destek sağlayacağız. Başarılı olan firmaların yurt dışı pazarlara açılmasına da yardımcı olacağız. Vodafone Vitrin herkes için kazan-kazan modeli olacak. Vodafone müşterileri en yenilikçi ürün ve servislere ulaşma imkanı bulacak, Vitrin'e üye olan firmalar da hem Türkiye'de büyüme, Türkiye'de belli bir ölçeğe geldikleri takdirde de yurt dışına açılma imkanı elde edecekler."

Vitrin'le tecrübe-birikim ve maddi olarak destekleyeceklerini belirten Aksoy, scaleup firmalarının Vodafone'un global ölçekteki deneyimlerinden de yararlanacağını söyledi.

Aksoy, "Vodafone Türkiye müşterilerinin beğenisini kazanan dijital ürün ve servisler, Vodafone'un Lüksemburg merkezli Tomorrow Street yapılanması kanalıyla yurt dışı pazarlara da açılacak. Böylece Vodafone olarak, dijital dünyanın gücüyle Türkiye'nin ihracatına da katkıda bulunacağız." diye konuştu.

Başvurular, birleştirici kurum ya da web sitesi üzerinden alınıyor

Toplantıda verilen bilgilere göre, "Vodafone Vitrin" üyeleri, Türkiye pazarında kendilerini kanıtladıkları takdirde dünyaya da açılarak dijital ürün ve servislerini Vodafone'un faaliyet gösterdiği coğrafyalarda 520 milyonu aşkın müşterisine sunma fırsatı yakalayacak.

Vodafone, bu program sayesinde, bireysel ve kurumsal müşterilerine hayatı kolaylaştıran dijital ürün ve servisler sunma imkanı da bulacak.

Program kapsamında bir mobil uygulama üzerinden müşterilerine dijital servis ya da ürün sağlayan firmalarla iş birliği yapacak olan Vodafone, iOS ve Android işletim sistemlerinde bulunan milyonlarca uygulamadan müşteri deneyimi en iyi olanları seçerek Vodafone müşterilerine sunacak.

Programa dahil olmak isteyen firmalar, bir birleştirici kurum kanalıyla ya da 'Vodafone Vitrin' web sitesi (www.vodafone.com.tr/Vitrin) üzerinden Vodafone ile iletişime geçebiliyor. Başvurusu uygun görülen adaylar Vodafone tarafından değerlendiriliyor.

Değerlendirme sürecinin ardından programa kabul edilen firmalar ile "Vodafone Vitrin" üyeliği sözleşmesi imzalanmasının ardından Vodafone içinde atanan özel ekibin koordinasyonunda çalışmalara başlanıyor.

6 ayda bir performans değerlendirmesi yapılacak

"Vodafone Vitrin" programına kabul edilen firmalar, standart olarak Silver segmentte başlıyor. Program kapsamında 6 ayda bir performans değerlendirmesi yapılıyor. Performansı iyi bulunan firmalar, Gold ya da Platinum segmente yükseltilirken, performansı stabil bulunan firmalar, mevcut segmentinde kalmaya devam ediyor. Yeterli performansı gösteremeyen firmalar ise sistem dışı kalıyor.

Program kapsamında scaleup firmalara temel olarak satış-pazarlama, teknoloji-operasyon ve yurt dışı pazarlara açılma konularında destek veriliyor. Buna göre, Silver segmentindeki firmalara 500 bin lira, Gold segmentindeki firmalara 1 milyon lira ve Platinum segmentindeki firmalara 2 milyon lira değerinde yıllık satış ve pazarlama desteği sağlanacak.

"Vodafone Vitrin" üyelerine ayrıca mentor desteği, tanıtım desteği, eğitim desteği, teknoloji desteği ve operasyonel destek de sunulacak.

Vodafone Türkiye Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Levent Gemici programın içeriği hakkında katılımcılara bilgi verirken, toplantıya, "Vodafone Vitrin"in ilk üyesi Sosyopix'in kurucu ortaklarından Sezgi Abat da katıldı.