Watsons Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Zirvesi için geri sayım başladı

Zirve; Türkiye’de ilk kez Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Galatasaray Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi işbirliği ile düzenlenmesiyle de dikkat çekiyor.

“Watsons Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Zirvesi” perakende, teknoloji, beyaz eşya, sağlık, kozmetik, hızlı tüketim ürünleri, gıda, ulaştırma ve daha birçok sektörden katılımcı ile akademisyenleri, sürdürülebilirlik alanında etkili çalışmalar yapan şirketlerin üst düzey yöneticilerini, sektör profesyonellerini ve alanında uzman isimleri üniversite öğrencileri ve sürdürülebilirlik konusunda uzmanlaşmak isteyen herkesi "Sürdürülebilir Geleceğe Yenilikçi Adımlar" sloganıyla bir araya getirecek. Zirvenin sunuculuğunu ise Cansu Canan Özgen üstlenecek.

Katılımcılardan ve markalardan yoğun ilgili gören zirvenin Platin sponsorları Nivea Beiersdorf ve The Purest Solutions olurken, Altın sponsorları ise TAV, Erka Group, Coca Cola İçecek, Creavit ve Doxa. P&G, Unilever ve Juan Valdez’in ise Destek sponsor olarak yer alacağı zirvenin iş birliği paydaşları ise Tübider ve Türkiye İnovasyon Hareketi.

Birbirinden farklı sektörler sürdürülebilirlik odağında buluşuyor

Sektör profesyonelleri, akademisyenler ve alanında uzman isimlerin katılacağı zirvede, sürdürülebilirlik alanında etkili çalışmalar yapan şirketlerin üst düzey yöneticileri deneyim ve içgörülerini paylaşacak. Zirvede, FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula ve Doğa Aktivisti Güven İslamoğlu gibi uzman isimlerin yanı sıra yerelde yürüttükleri çalışmalarla geniş bir çevreye etki eden Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurucularından ve Cercis Murat Konağı’nın sahibi olan Sosyal Gastronomi Şefi Ebru Baybara Demir, KEDV Mardin İl Başkanı Berna Yağcı ve Kırsal Eko Turizm Organizatörü Bedriye Berber Engin gibi isimler de ilham veren başarı hikayelerini paylaşacak.