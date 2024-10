We Power yeni dönem başvuruları başladı

Takip Et

BSH Türkiye, iş dünyasında fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla geliştirdiği We Power kariyer programının yeni dönem başvurularını açtı. 10 Kasım 2024'e kadar devam edecek başvuru süresi sonrasında, ön değerlendirmelerden sonra seçilen öğrenciler 2025 şubat itibarıyla işe başlayacak.

Söz konusu programla şirkette proje öğrencisi olarak görev alan genç kadınlar, üretim, kalite, tedarik zinciri ve AR-GE gibi temel mühendislik alanlarında, satış alanında ise Saha Satışı ve Satış Destek pozisyonlarında tecrübe kazanıyor. Ön değerlendirmeyi geçen öğrenciler, şirketin çeşitli profesyonelleri ile bir araya geldikleri bir etkinlikte kariyer yolculuklarına dair önemli ipuçları edinme fırsatı bulurken, devamında gerçekleştirilen yönetici mülakatlarıyla seçilen öğrenciler, BSH bünyesinde uzun süreli stajlarına başlıyor.

Dört yılda 19 binin üzerinde öğrenci

Dört yıldır devam eden We Power programına şu ana kadar 19 binin üzerinde kadın öğrenci başvururken 140 proje öğrencisi, BSH Türkiye bünyesinde profesyonel deneyim kazandı. Şirketin Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Hüseyin Coşkun, "Geleceğin iş gücünde cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına attığımız her adımın, daha adil ve sürdürülebilir bir çalışma ortamının oluşmasına katkıda bulunmasını umuyor, bu bağlamda, We Power programı ile genç kadınların potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.