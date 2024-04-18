Wyndham EMEA’da büyümeye devam ediyor

Şirketin portföyüne yeni katılanlarla birlikte Wyndham’ın EMEA’da bulunan otel sayısı 639’a, oda sayısı 88 binin üzerine, marka sayısı ise 15’e yükseldi.

Wyndham’ın EMEA’daki 639 otelinden 12’si şirketin kendisi tarafından işletiliyor. Wyndham’ın EMEA’daki proje stokunda ise 150’den fazla otel projesi yer alıyor.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, "2023 yılında kaydettiğimiz rekor büyümeden ve bölge genelindeki otel ve franchise sahiplerimizin Wyndham Hotels & Resorts’a verdiği güvenden inanılmaz bir gurur duyuyoruz. Otel sahipleri, dünyanın franchise veren en büyük otel şirketiyle ortak olmanın ve Wyndham ailemize katılmanın değerini her geçen gün daha net bir şekilde görüyor. Ödüllü sadakat programımız Wyndham Rewards’dan, sınıfının en iyisi teknoloji, pazarlama ve satış araçları ile güçlü bir dağıtım platformuna kadar Wyndham Avantajı’nın sağladığı gücü fark ediyorlar" dedi.

Wyndham Hotels & Resorts Hakkında

Wyndham Hotels & Resorts (NYSE: WH), altı kıtada ve 95’in üzerinde ülkede bulunan yaklaşık 9 bin 200 oteliyle, tesis sayısı bazında dünyanın franchise veren en büyük otel şirketidir. Wyndham, her ziyaretçiye hitap eden ve yaklaşık 872 bin odanın bulunduğu ağıyla, konaklama sektörünün hem ekonomi, hem de orta segmentinde lider bir konuma sahiptir. Super 8®, Days Inn®, Ramada®, Microtel®, La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, Hawthorn Suites®, Trademark Collection® ve Wyndham®, şirketin portföyünde yer alan 25 otel markasından bazılarıdır. Şirketin ödüllü sadakat programı Wyndham Rewards, 106 milyondan fazla kayıtlı üyesinin, puanlarını dünya çapında binlerce otel, resort tatil kulübü ve kiralık tatil evinde kullanmasına olanak sağlamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.wyndhamhotels.com adresini ziyaret ediniz.

Öne çıkanlar

Wyndham Hotels & Resorts’un Türkiye de dahil EMEA bölgesinde kaydettiği gelişmelere dair bazı detaylar aşağıda paylaşılıyor:

• Türkiye, Wyndham’ın dünyadaki en büyük beşinci pazarı pozisyonunu korudu ve şirket açısından önemli bir büyüme pazarı olmayı da sürdürdü. 2023 yılında Türkiye’de 11 yeni açılışa imza atan Wyndham’ın Türkiye’de faal durumda 110 oteli bulunuyor.

• Trademark Collection by Wyndham markası hızlı bir şekilde büyümeye devam etti ve bu marka altında Türkiye, Portekiz, Malta ve Katar’daki ilk oteller açıldı.

• EMEA bölgesindeki ilk Registry Collection markalı otel olan Ajul Luxury Hotel & Spa Resort açıldı. Yunanistan’ın Halkidiki yarımadasındaki otel, Wyndham’ın uzun vadeli ortaklarından Zeus International Hotels & Resorts’a ait ve aynı şirket tarafından işletiliyor.

• Markanın satın alınmasından bu yana Vienna House Easy by Wyndham altındaki ilk açılış Berlin merkezinde, Avrupa’nın önde gelen otel işletmecilerinden HR Group iş birliğinde gerçekleşti.

• Wyndham Grand markası Krakov’da açılan otel ile Polonya pazarına, Dolce by Wyndham markası Milano’da açılan otel ile İtalya pazarına, Super 8 by Wyndham markası ise Birleşik Krallık pazarına giriş yaptı.

• Wyndham, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde yaptığı sekiz açılışla bu bölgede de büyümeye devam etti. Ramada Encore by Wyndham, Wyndham Garden ve TRYP by Wyndham markaları Özbekistan pazarına giriş yaptı.

• Suudi Arabistan ülke direktörlüğüne Mohamad Haj Hassan atandı. Wyndham bu ülkede orta segmentte sunduğu hizmetlerini, El-Huber’de Ramada Encore by Wyndham markasıyla yaptığı açılışla genişletti.

• Şirket 60’tan fazla otele sahip olduğu Hindistan’da 6 yeni açılış gerçekleştirdi, ayrıca Racastan bölgesinde açılacak olan ilk Wyndham Grand oteli için anlaşma imzaladı.

Wyndham Avantajı

Wyndham'ın Avrupa, Orta Doğu, Avrasya ve Afrika genelindeki franchise otelleri, otel sahiplerini başarıya ulaştırmak için tasarlanan, birinci sınıf pazarlama, dağıtım ve diğer kaynakları bir araya getiren Wyndham Avantajı'ndan yararlanıyor. Otel sahipleri, sektör lideri tedarikçilerin sunduğu yeni nesil otel ve gelir yönetimi sistemleri gibi en ileri teknolojiler de dahil olmak üzere geçtiğimiz beş yıl boyunca 275 milyon ABD dolardan fazla yatırım yapılan yenilikçi teknolojilere, ayrıca dünya genelinde 106 milyondan fazla kayıtlı üyesi bulunan Wyndham Rewards'un giderek büyüyen kitlesine erişim sahibi oluyor.

60 binden fazla katılımcı otel, resort tatil tesisi ve kiralık tatil evi ile Wyndham Rewards, USA Today ve U.S. News and World Report tarafından bir numaralı otel ödül programı seçildi. Program üyeleri, dünya genelinde otele girişlerin üçte birinden fazlasını oluşturuyor ve üye olmayanlara göre ortalamada neredeyse iki kat fazla harcama yapıyor.

Franchise fırsatlarıyla ilgili daha fazla bilgi için https://whrdevelopmentemea.com/ adresini ziyaret ediniz.