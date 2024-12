Yandex Türkiye’den ilk: Yandex Go Antalya'da test edildi

Test modunda hizmet vermeye başlayan Yandex Go, hem kullanıcılar hem de iş ortağı sürücüler için yüksek kaliteli bir deneyim sağlayarak süreçlerini ve operasyonlarını optimize etmeyi hedefliyor.



Şirket'ten yapılan açıklamaya göre, Yandex Go Türkiye Ülke Müdürü Semih Altuğ, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Hizmetimizi Türkiye pazarına sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. En önemli önceliklerimiz arasında konfor, güvenlik ve uygun fiyat yer alıyor. Böylelikle Türkiye’de herkes için en iyi çözümü sunmayı hedefliyoruz. Gelişmiş güvenlik özellikleri ve teknolojileriyle Yandex Go, yolculukları sırasında hem kullanıcıların hem de sürücülerin deneyimlerini geliştirmeyi amaçlıyor. Türk halkının hizmetimize entegre ettiğimiz işlevselliği ve özellikleri beğeneceğine inanıyoruz.”



Yandex Go mobil uygulaması iOS ve Android için Türkçe, İngilizce ve diğer birçok dilde ücretsiz olarak indirilebiliyor. Kullanıcılar araç çağırmak için uygulamayı indirdikten sonra gidecekleri adresi yazıyor, böylece platformun algoritmaları da tahmini ücreti önceden hesaplıyor. Konum özelliği etkinleştirildiğinde; hizmet, kullanıcının bulunduğu yeri tespit ederek en hızlı şekilde gelebilecek yakınlardaki bir sürücüyü buluyor. Şu an için ödeme, nakit olarak veya araç içinde bulunan bir terminal üzerinden kartla yapılabiliyor.



Yandex Go, yolculuk hizmeti veren iş ortaklarıyla sürekli iletişim halinde olduğundan kullanıcılar soruları olduğunda, daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunda veya arabada bir şey unuttuğunda, mobil uygulama üzerinden özel destek ekibiyle iletişime geçebiliyor. Ek bir kalite kontrol yöntemi olarak Yandex Go uygulaması, kullanıcıların her yolculuğu puanlamasına olanak tanıyor. Böylece düşük puan alan sürücülerin belirli bir süre hizmete erişimleri kısıtlanabiliyor.

Akıllı araç çağırma sistemi kullanılıyor

Yandex Go uygulaması; haritalama, rota oluşturma ve navigasyonun yanı sıra akıllı araç çağırma sistemini de kullanıyor. Bu teknolojiler, bir sürücünün müşteri aramak, sonraki müşteriye gitmek veya müşteriyi gideceği yere götürmek için harcadığı zamanı azaltıyor. Yolculuk taleplerini tek tek alan sürücüler, mevcut yolculuğu bitirirken bir sonraki müşterisine geçebiliyor ve bu da araç ile katedilen mesafenin düşürülmesini sağlayarak şehirdeki trafik sıkışıklığını hafifletmeye yardımcı oluyor. Yandex Go'nun kullandığı verimli rota oluşturma ve benzeri teknolojileri, sürücülerin zamanını etkili kullanmasını sağlarken yolculara da öngörülebilir ve uygun fiyatlı hizmet sunuyor.



Yandex Go bu hizmeti sağlarken kendi araçlarını veya sürücülerini çalıştırmıyor ve ulaşım hizmetlerini kendisi sağlamıyor. Bunun yerine Yandex Go, lisanslı sürücülere sahip bağımsız taşımacılık hizmeti veren yerel araç ve şoförlerle çalışıyor.