Yapı Kredi’den yılın ilk çeyreğinde ekonomiye 1,5 trilyon TL’lik kaynak

Toplam müşteri mevduat hacmini 2023 yıl sonundan bu yana yüzde 12 artışla 1,2 trilyon liraya yükselten Yapı Kredi’nin, öz kaynak kârlılığı da yüzde 23,2 olarak gerçekleşti. Sermaye tarafında ise, Nisan ayında başarıyla tamamlanan 500 milyon ABD doları tutarındaki ilave Tier-1 tahvil ihracı ile düzeltilmiş konsolide sermaye yeterlilik rasyosu (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında) yüzde 15,7 seviyesinde güçlü kaldı.

Yapı Kredi’nin 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Kuruluş felsefemiz ve kurum kültürümüz doğrultusunda 80. yılımızda da ülkemiz ekonomisine kararlılıkla değer katmaya devam ediyoruz. Her türlü ekonomik koşulda, uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve güçlü finansal duruşumuzla tüm müşterilerimizin yanında olarak ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir gelişimini destekliyoruz. Bu çerçevede 2024’ün ilk çeyreğinde ekonomimize sağladığımız 1,5 trilyon liralık kaynak, her bir paydaşımız için uzun dönemli değer yaratma bakış açımızın en önemli göstergesi.

2024 yılının ilk çeyreğinde TL kredilerde büyümemiz yüzde 17, yabancı para cinsinden kredilerde büyümemiz ise yüzde 9 oldu ve özel bankalar arasında pazar payı kazanımımızı sürdürdük. Aynı dönemde, TL müşteri mevduatlarımız da yüzde 8 oranında yükseldi ve özel bankalar içerisinde pazar payımız 70 baz puan artarak yüzde 14,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde ayrıca, tüm işletmelerimize desteğimizin bir göstergesi olan üye iş yeri cirosu pazar payında da sektörde yüzde 16,5 ve özel bankalar arasında ise yüzde 24,1’lik pazar payımızla sektörümüze liderlik ettik” şeklinde konuştu.

Yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdikleri uluslararası işlemler ile hem Yapı Kredi’ye hem de ülkemiz ekonomisine duyulan güveni bir kez daha teyit etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Gökhan Erün, şunları söyledi:

“Yılın hemen başında sağlıklı bilanço yapımızı daha da iyileştirmek adına başarıyla tamamladığımız 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracına, yurt dışı yatırımcılardan 2,4 milyar doların üzerinde talep geldi. Yine yılın ilk çeyreğinde talep toplama sürecini gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı ihracımızda da yoğun bir talep ile karşılaştık. Tüm bu işlemlerle birlikte son 8 ayda yurt dışı piyasalarından 2 milyar dolarlık fonlama sağlamış olduk. Uluslararası işlemlerimize gösterilen bu yüksek ilgi ile ekonomimize ve Bankamıza duyulan güveni bir kez daha ortaya koymuş olmanın gururunu yaşadık.”

"Ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik adımlarımızı hızlandırıyoruz"

Yapı Kredi’nin sürdürülebilirlik alanındaki öncü çalışmalarını uluslararası arenada da teyit ettiğini belirten Gökhan Erün, şu değerlendirmede bulundu: “Bu yıl, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi CDP’nin hem ‘İklim Değişikliği’ hem de ‘Su Güvenliği’ programlarında en yüksek skoru alarak, ülkemizi finans sektöründe her iki kategoride de A listesinde temsil eden tek kurum olmayı başardık. Ayrıca, bu yıl ESG alanındaki başarılı çalışmalarımız sayesinde, Sustainalytics'in 2024 En İyi ESG Şirketleri Listesi'nde yer almaya layık görüldük. Son üç yıldır ise MSCI ESG derecelendirmesindeki AA notumuzla lider sınıfındaki yerimizi korumayı ve S&P Global'in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi kapsamında ‘The Sustainability Yearbook’ şirketleri arasında yer almayı da sürdürdük. Bununla birlikte kurum içi sürdürülebilirlik çalışmalarımızın yanı sıra tüm paydaşlarımızın sürdürülebilirlik dönüşümlerinde yanlarında olmayı, sürdürülebilirlik stratejimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Sürdürülebilir ve yenilikçi ürün portföyümüzü her geçen gün genişletiyor, sunduğumuz finansal çözümlerle sürdürülebilir bir dünya için olumlu etkimizi artırıyoruz.”

Yapı Kredi’nin 31 Mart 2024 tarihli konsolide finansal sonuçlarına ilişkin seçilmiş göstergeler:

Toplam aktifler: 2,1 trilyon TL Temel bankacılık gelirleri: 24,9 milyar TL

Toplam nakdi krediler: 1,1 trilyon TL Net grup kârı: 10,3 milyar TL

Toplam müşteri mevduatı: 1,2 trilyon TL