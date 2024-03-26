Yapı Kredi'ye uluslararası bankacılık ödülü!

Sunduğu hizmetler ile uluslararası alanda ödüllendirilen Yapı Kredi, son olarak Global Banking & Finance Awards 2024’te "Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılığı" ödülünün sahibi oldu.

Yapı Kredi Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Yönetim Başkanı Seda İkizler, müşterilerinin hayatlarına her alanda değer kattıklarını belirtti.

İkizler, müşterilerinin beklentilerini ayrıcalıklı hizmetlerle karşıladıklarını ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tuttuklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Hem finansal ürünlerle hem de ek hizmetlerimizle müşterilerimizi kendileri adına özel olarak hazırlanmış çözümlerle buluşturuyoruz. Bu hizmetlerimizin başarılarını, ulusal ve uluslararası arenada kazandığımız ödüllerle sıkça teyit ediyoruz. Yapı Kredi Özel Bankacılık olarak; tüm bu başarılarımızı, müşterilerimizle kurduğumuz kuvvetli bağın bir simgesi olarak görüyoruz. Tüm çalışmalarımızın kalbinde yer alan bir adım önde olma vizyonumuz ve alanında uzman kadromuzla, Bankamızın 80. yılında da müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamaya ve ayrıcalıklı hizmetler sunarak hayatın her alanında onlara eşlik etmeye devam edeceğiz."