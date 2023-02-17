Yaraları birlikte saracağız! Şirketlerin yardımları tam gaz sürüyor

Banka’dan yapılan açıklamada, "Ülkece sergilediğimiz dayanışmada üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için 2 bölge müdürlüğümüz, 64 şubemiz ve 1050 personelimiz ile faaliyet gösterdiğimiz bölgede, her ilde bir şubemizi ve ATM'lerimizin tamamına yakınını açık tutarak bankacılık faaliyetlerinin aksamaması için azami gayret gösterdik" denildi.

Eczacıbaşı’ndan 300 milyon TL

Şişecam, İş Bankası Grubu'nun gerçekleştirdiği nakdi destek kapsamında deprem bölgesine 200 milyon TL bağışta bulunurken, ayni bağışlar ile birlikte Şişecam'ın desteği 225 milyon TL'ye ulaştı. Eczacıbaşı Topluluğu, 100 milyon lirası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağış olmak üzere depremzedelere destek için 300 milyon lira kaynak ayırdığını bildirdi. İş Yatırım Menkul Değerler AŞ, 55 milyon TL tutarında bağış yapılmasına karar verdiğini bildirdi.

Anadolu Sigorta, AFAD'a 10 milyon TL tutarında bağış yapılmasına karar verdiğini, yine Anadolu Hayat Emeklilik AŞ de AFAD üzerinden 10 milyon TL tutarında bağış yapacağını açıkladı. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), deprem bölgesine 55 milyon TL bağış yapılmasına karar verdi. Çalık Holding ve şirketlerinin yardımlarının toplam değeri 120 milyon TL’ye ulaştı.

Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle AFAD'a 50 milyon lira nakdi bağışta bulunacak. Eksim Holding, Adıyaman'da çadır kent kuruyor. Maher Holding Sigorta Grubu'nca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sağlanan nakdi yardım ve desteklerin 30 milyon TL değerine ulaştığı bildirildi.

Yabancılar elini taşın altına koydu

Küresel iş dünyasının deprem bölgesine yardımları artarak devam ediyor. Warner Bros. Discovery, Türkiye ve Suriye'deki mağdurlar için 1 milyon dolar bağışladı. ABD'li bebek maması üreticisi Abbott, 1,5 milyon dolarlık hibe ve ürün bağış taahhüdünde bulundu. AbbVie, Türkiye ve Suriye'deki afet müdahalesi ve yardım çalışmalarına 1 milyon dolar bağışlayacak. Caterpillar, Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını desteklemek için 400 bin dolar bağışlayacak. Alman MediaMarkt, 2 milyon avro değerinde bir bağış fonu oluşturdu.

Sanko: Yaraları birlikte saracağız

Sanko Holding, afet sürecinin hafifletilmesi ve yaraların sarılmasına katkı sağlamak için 100 milyon liralık kaynak ayırdığını açıkladı. Yardım sürecinin valilikler, STK’lar ve tüm yetkili kuruluşlar ile koordine halinde yürütüldüğü belirtilen Holding açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Sıcak yemek ikramlarımız Gaziantep, Adıyaman, Narlı ve Pazarcık’ta her gün 50 bin kişiye ulaşıyor. Adıyaman’da geçici yaşam alanları oluşturabilmek için 1.200 konteynerden oluşacak konteyner kentin hazırlıklarına başladık.

Yaklaşık 450 kişiden oluşan SANKO gönüllü grubumuz arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak için canla başla çalıştı. Ekiplerimizin destek sağladığı çalışmalarda 24 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Yardım depolarına ulaşan ürünlerin organizasyonunu sağladık. Gıdanın yanı sıra ayni olarak gerçekleştirdiğimiz yardımların tutarı ise 20 milyon TL’yi geçti. Afet bölgesindeki 8 bin çalışanımızın bir nebze ihtiyacını karşılayabilmek için her birine 10 bin TL afet yardımı yapılmasına karar verdik.”