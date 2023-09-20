Yemeksepeti'nden Fenerbahçe'yle sponsorluk anlaşması
Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın sponsoru oldu.
Haber Merkezi
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Geçen sezonun sırt sponsoru Yemeksepeti, yeni sezonda da Fenerbahçe'yi destekleyecek. Şirket, sarı lacivertlilerle 2023-2024 sezonu için 'Forma Kol Yanı Sponsorluğu' konusunda anlaşma imzaladı.
Yemeksepeti'nin logosu, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde formaların kol yanında yer alacak.
Çeşitli reklam ve tanıtım işbirliklerinin gerçekleştirileceği sponsorluk kapsamında, sezon boyu özel iletişim çalışmalarına da imza atılacak.