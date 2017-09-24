Yeni Ford Fiesta yola çıkıyor

24 Eylül 2017

Ford Fiesta, Avrupa'daki 40 yılı aşan tarihinde sunduğu en kapsamlı ve farklı versiyonlara sahip yeni nesli ile Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni Ford Fiesta, sürüş dinamikleri, teknolojik özellikleri, araç içi bağlantı ve eğlence sisteminin yanı sıra iç ve dış tasarımında farklı renk kombinasyonlarıyla kişiselleştirme imkanı sunuyor.

"Trend", "Titanium", "ST-Line", "Vignale", "Active" ve "ST" versiyonları ile farklı müşteri kitlelerine hitap etmek isteyen yeni Ford Fiesta'ya, 64 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Ford Fiesta'da, 100 PS 1.0 litre EcoBoost benzinli motor, otomatik şanzıman özelliğiyle sunuluyor. Ayrıca, manuel şanzımanlı 85 PS güç üreten yeni 1.5L TDCi dizel ve 1.1 litre benzinli motor seçenekleri de bulunuyor.

"Yıllık 6 bin satış hedefliyoruz"

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, yeni Fiesta'da daha fazla seçenek ve kişiselleştirme imkanı sunduklarını belirterek, "Her beğeniye uygun, B segmenti müşterilerinin birkaç yıl önce ancak hayal edebilecekleri ileri teknolojiler ve özelliklerle donatılmış bir Fiesta seçeneğimiz var." dedi.

Fiesta'nın iç mekanındaki değişimin tasarım ve uygulama açısından devrim niteliğinde olduğunu aktaran Yücetürk, şunları kaydetti:

"Yeni Fiesta'larımız bugüne dek en keskin, sportif ve en dengeli performansı sergiliyor. Fiesta 'segmentinin en çok seçenek sunan ve en teknolojik aracı' olacak. Daha fazla stil, daha fazla teknoloji ve daha çok eğlence sunan Ford Fiesta, koruyarak geliştirdiği özellikleri ve tasarımı ile segmentinin favori otomobillerden biri olmaya devam edecek."

Yücetürk, yeni Fiesta için yıllık 6 binlik satışı hedeflediklerini ama bu rakamın da üzerine çıkabileceklerini dile getirdi.

Fiesta'nın Focus'un ardından en çok sattıkları ikinci model olduğu bilgisini veren Yücetürk, Ford Kuga'nın da gelecek yıl ikinciliği zorlayabileceğini söyledi.

Özgür Yücetürk, Türkiye otomobil pazarında yıl sonu beklentisine ilişkin soruya, "Otomobil satışları 2017'nin ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 15 bin geriden geliyor. Ancak bunlar 700 binlere ulaşmış pazar büyüklüğünde göz ardı edilebilir ufak rakamlar. 2017'yi geçen yıla benzer bir büyüklükle kapatacağız." yanıtını verdi.

Yücetürk, Ford'un ise 2016'ya göre bir miktar daha başarılı bir satış performans sergilediğini, bunun yıl sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

SYNC3 multimedya ve B&O PLAY ses sistemleri

Dışarıda yeni sportif detaylara kavuşan Ford Fiesta'nın yeni dış renkleri arasında turkuaz mavi de yer alıyor. Müşteriler tavan ve kapı aynaları için renk seçimi de yapabiliyor.

Yeni Fiesta'da, açılabilir panoramik cam tavan, sadeleştirilen butonları ve ergonomisi artırılmış ön konsol bulunuyor.

8 inçlik dokunmatik ekrana sahip yeni Fiesta'da, SYNC multimedya sistemi sesli komutlarla araç içi sistemlerin ve bağlı akıllı telefonların kontrol edilmesine imkan tanıyor.

Ford'un global ürün portföyüne özel olan ve ilk defa Fiesta'da sunulan B&O PLAY ses sistemi ise 10 hoparlör ile toplamda 675 watt'lık amfi gücü veriyor.

Sürüş destek sistemleri

Ford'dan yapılan açıklamaya göre;

Fiesta'nın sürüş destek sistemleri arasında gece görüşü de sağlayan ve Ford'da ilk defa sunulan Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı gibi özellikler bulunuyor.

Yeni modelde sürüş yardım teknolojileri, 2 kamera, 3 radar ve 12 ultrasonik sensörle destekleniyor. Sistemin parçaları birlikte çalışarak aracın etrafını 360 derece algılıyor ve 130 metreye kadar görebiliyor.

Dikey Park Özellikli Otomatik Park Sistemi, Trafik Levhası Tanıma Sistemi ve Otomatik Uzun Far teknolojisi de Fiesta'da ilk kez yer alıyor.

Fiesta, Adaptif Hız Sabitleyici, Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Sürücü Dikkat Takip Sistemi, Şerit Takip Sistemi, ve Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemleri dahil olmak üzere 15 sürüş destek teknolojisi sunuyor.

Sürüş dinamiklerini daha ileri taşıyan yeni Fiesta, geliştirilmiş süspansiyon ve Elektronik Tork Kontrolü sistemiyle virajlarda yüzde 10 daha fazla yol tutuş ve yüzde 8 iyileştirilmiş fren mesafesi sağlıyor.

Kaynak: AA