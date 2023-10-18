Yenilenebilir enerjide ve depolamada büyüyeceğiz

Recep ŞENYURT

Bünyesinde Cumhuriyet tarihi boyunca Doğu Anadolu’ya yapılan en büyük özel sektör yatırımlarından biri olan Seza Çimento’nun da olduğu Seza Şirketler Grubu, yenilenebilir enerji ve enerji depolama sistemleri alanlarında büyümeyi hedefliyor.

Seza Şirketler Grubu Enerjiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selin Açık, uluslararası Enerji Ajansı’nın raporuna göre ülkemizde yenilenebilir enerjinin beş yıl içinde yüzde 64 seviyesinde büyüyeceğini, bu büyümenin yüzde 75’inin de rüzgâr ve güneş enerjisinden elde edileceğini açıkladığını belirterek, “Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini iyi değerlendirmek ve verimli kullanmak için depolamalı elektrik üretim tesislerine ihtiyacı var.

Seza Şirketler Grubu olarak hem yenilenebilir enerji hem de depolama tesisleri alanlarında büyümeyi hedefliyoruz” dedi. Selin Açık, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, Seza Şirketler Grubu’nun temellerinin 2001 yılında Seza İnşaat ile atıldığını, bugüne kadar ülkemiz için kritik öneme sahip ulaşım, altyapı ve üstyapı alanlarında uzmanlık ve deneyim gerektiren önemli projeleri hayata geçirdiğini bildirdi.

İnşaat işlerinin yanı sıra çimento, turizm ve enerji sektörlerinde faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Açık, “Grubumuz, Türkiye’de alanında en inovatif ve kilit projelere imza attı; öncülük etti. Tünel, baraj, demir yolu, altyapı projeleri gibi kritik öneme sahip projeler ile beraber ülkemizdeki ilk beton yol denemelerini de yapan grubumuzun, enerji sektörüne gösterdiği ilgi ise 2006 yılında başladı. Kuruluşundan bu yana her zaman kendi ülkesinde ve topraklarında yatırım yapmayı önceleyen bir grup olarak, bundan sonra da ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“50 megawatt peak kapasiteli bir GES daha kuracağız”

Dünyanın gerek net sıfır emisyon hedefine ulaşmak gerekse enerji arzı riskini azaltıp, maliyetleri düşürmek adına yeşil dönüşümü odağına aldığına dikkat çeken Selin Açık, bu doğrultuda enerjiyi verimli kullanmak ve yenilenebilir kaynaklardan tedarik etmenin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Seza Şirketler Grubu’nun bu alanda ciddi yatırımlar yaptığını, yeni yatırım alanları konusunda da araştırmaları olduğunu belirten Açık, bu kapsamda enerji sektöründeki yatırımlarına 2006 yılında hidroelektrik santrali yatırımlarıyla başladıklarını, ardından hibrit Güneş Enerjisi Santralleri (GES) yatırımlarını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Seza Çimento’daki öz tüketimlerini karşılamak için 2022 yılında Elazığ’daki fabrikanın yanına 21 megawatt peak kapasiteli güneş enerjisi santrali kurduklarını kaydeden Selin Açık, elektrik ihtiyaçlarının yüzde 30’unu güneş enerjisinden karşıladıklarına işaret etti. Bu yatırıma ek olarak, 50 megawatt peak kapasiteli bir santral daha kuracaklarını ifade eden Açık, “Yeni santral tamamlandığında fabrikamızın elektrik ihtiyacının tamamını güneşten yani temiz enerji kaynağından karşılar duruma geleceğiz” dedi.

“302 MWe depolama kapasitesi oluşturduk”

Wood Mackenzie tarafından yayımlanan ‘Güç ve Yenilenebilir Enerji’ raporuna göre dünyada bataryalı enerji depolama sistemleri alanında 2020’de 1,2 milyar dolar yıllık gelir kazanımı mevcut iken; bu tutarın 2025’te 4,3 milyar dolara ulaşacağının öngörüldüğünü hatırlatan Selin Açık, Uluslararası Enerji Ajansı’nın raporuna göre, Türkiye’de yenilenebilir enerjinin beş yıl içinde yüzde 64 seviyesinde büyüyeceği ve bu büyümede yüzde 75’lik payın rüzgâr ve güneş enerjisinden elde edileceğinin tahmin edildiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini iyi değerlendirmek ve verimli kullanmak için depolamalı elektrik üretim tesislerine ihtiyacı olduğunu belirten Selin Açık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen yıl Kasım ayında yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in ülkemizdeki temiz enerji kapasitesini artırmak adına çok önemli bir gelişme olduğuna inanıyoruz.

Biz de bu sürece katkı sağlamak üzere başta rüzgâr enerjisi alanında yüksek verim sağlanabilecek Trakya olmak üzere İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri dâhil 13 farklı alanda depolamalı güneş ve rüzgâr santralleri için başvuruda bulunduk. Eylül ayı itibarıyla 302 MWe depolama kapasitesi oluşturmuş durumdayız. Çünkü enerji alanında dünyanın ve Türkiye’nin geleceği depolama sistemlerinde.”

“Enerji depolama yatırımlarına hız vereceğiz”

Şirketlerini dijital ve yeşil dönüşüm odağında geleceğe hazırladıklarını, insan kaynağından ihracata, üretimden yatırıma tüm planlarını bu doğrultuda şekillendirdiklerini kaydeden Açık, “Önümüzdeki en önemli gündemimiz yenilenebilir enerji ve enerji depolama yatırımlarımıza hız kazandırmak" diye konuştu.