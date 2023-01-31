Yeşil hidrojen, Enerjisa Üretim'in Bandırma Üssü'nde üretilecek

Türkiye'nin ilk Hidrojen Vadisi'nin hayata geçirileceği "Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Vadi Projesi" kapsamında Enerjisa Üretim Bandırma Enerji Üssü'nde yıllık minimum 500 ton yeşil hidrojen üretilecek.

Beş yıl sürecek projeye, Avrupa Komisyonu tarafından 8 milyon avro hibe desteği sağlanacak.

Proje, Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu'nun ilk somut adımlarından birisi olacak. Projede yeşil hidrojen üretimine ek olarak türevlerinin üretimine de odaklanılacak. Proje ile ayrıca Türkiye'nin ithalatına bağımlı olduğu metanol ve amonyak gibi hidrojen türevlerini yeşil yöntemlerle ve kendi kaynaklarıyla üretmek, bu kapsamda da fizibilite çalışmalarını gerçekleştirmek hedefleniyor.

Proje kapsamında Balıkesir'de Sodyum Bor Hidrür Tesisi yatırımı yapılarak bor mineralinin hidrojen depolamadaki avantajları ile enerji sektörüne sağlam bir adım atması sağlanacak ve dünya rezervlerinin yüzde 73'ünü barındıran Türkiye'de bor, hidrojen ekonomisinde önemli bir yer tutacak.

Koordinatörlüğünü Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın yaptığı projede, Sabancı Üniversitesi, Enerjisa Enerji Üretim AŞ, Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ, Şişecam, ETİ Maden, Türk-Alman Üniversitesi, Linde Gaz A.Ş, Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi, Hidrojen Peroksit AŞ, Universite Mohammed Vi Polytechnique, Alma Mater Studiorum, Software AG (SAG), PwC Yeminli Mali Müsavirlik AŞ, TENMAK ve TÜBİTAK proje ortağı olarak yer alıyor.