Yıldız Holding’den 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na destek

09 Ekim 2018

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı"nı yapılan toplantıyla açıkladı.

Yıldız Holding, "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı"na yapılacak indirimlerle destek vereceklerini bildirdi.

Holdingden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan Enflasyon ile Topyekün Mücadele Programı için 75 yıllık yerli ve milli markamız Ülker Bisküvi ile ŞOK Marketler, Bizim Toptan Satış Mağazaları, diğer uygun sektörlerde ve belirli ürünlerimizde tüm Türkiye’de satış noktalarıyla anlaşarak, çeşitli kampanyalarla destekleyerek indirim yapıyoruz. Enflasyonla etkili ve sürdürülebilir bir mücadele için verimli üretim, israfı önleme yolunda gayretli bir şekilde çalışıyoruz." ifadeleri yer aldı.

İşte enflasyonla mücadelede devreye alınan kararlar

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