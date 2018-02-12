Yıldız Holding'in 2018 büyüme hedefi yüzde 19

12 Şubat 2018

Ülker Grubu şirketlerinden Kerevitaş, Bizim Toptan ve Ülker Bisküvi, 2018 yılına yönelik çift haneli büyüme hedeflendiğini bildirdi.

Şirketten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve internet sitelerinde ana ortakları Yıldız Holding'in ayrı ayrı ve çok sayıda olan kısa vadeli kredilerinin bir çatı altında toplanarak uzun vadeli bir sendikasyon kredisine çevrilmesi hakkında haberler yayımlandığı belirtilerek, "Nitekim, bu kapsamda bir yerel bankanın liderliğinde çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu doğrultuda, geçtiğimiz hafta içerisinde Yıldız Holding, bahsi geçen kısa vadeli kredilerden 1 milyar dolar tutarındaki bir kısmın, uzun vadeli bir kredi şekline getirilmesi sürecini başarıyla tamamlamıştır. Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. olarak bu kapsamda bir kredimiz bulunmamaktadır.

Geçtiğimiz hafta, Yıldız Holding yöneticileri, adet olduğu üzere, Grubun 2017 kesinleşmemiş finansal sonuçlarına yönelik bankalar ile olağan toplantısını gerçekleştirmiştir. Yıldız Holding, bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 ciro büyümesi gerçekleştirerek, 2017 yılını 42.3 milyar TL ciro ile tamamlamıştır. Başarıyla büyümeye devam eden işlerin, 2018 yılında da toplamda yüzde 19 büyümesi öngörülmektedir.

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin de bu minvalde, 2017 yılını piyasa beklentilerinin üzerinde kapatacağı öngörülmüş olup, 2018 yılına yönelik de çift haneli büyüme hedeflenmektedir."

Murat Ülker’den çalışanlara kredi mektubu