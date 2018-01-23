Yolcu360, mobil uygulamasını kullanıma sundu

23 Ocak 2018

Günlük araç kiralama firmaları ve tüketiciler arasında köprü olan Yolcu360, mobilden de hizmet verecek.

Yeni uygulamasını yayımlayan Yolcu360, kendi internet sitelerinden veya iOS ve Android mağazalarından indirebilen mobil uygulama ile üye olan kullanıcıların kayıtlı bilgilerini tekrar tekrar girmek zorunda kalmayacağını bildirdi.

Markadan yapılan açıklamaya göre, misafirlerinin dilediği aracı, onlarca araç kiralama firması arasından fiyat, marka, model ve araç özelliklerini kıyaslayarak güvenle kiralayabilmesini sağlayan yolcu360.com, seyahat planının değişmesi halinde yüzde 100 para iade garantisi sunuyor.