Yüzde 95 yerlilik oranıyla dünya markası olacak

Sevilay ÇOBAN

Henüz 6 yaşındayken eline aldığı mandolinin geleceğine yön vereceğini hissetmişti. Biri elektrİk mühendisiliği diğeri fotoğrafçılık olmak üzere iki ayrı bölümde şansını deneyerek kariyerine yön vermeye çalıştıysa da müzik tutkusu onu hayalini kurduğu yolculuktan alıkoymadı. “Bundan 21 yıl önce ilk gitarımı yaptığımda Shark Gitar’ın fikirsel temellerini attım” diyen Cem Köksal, 2018'de ortaklarıyla birlikte Shark Instruments'ı kurdu. 5 yıllık Ar-Ge sonucunda Shark Gitar'ın ilk versiyonunu tamamlayan ekibin, adım adım gelişen projesi, sayısız prototip üretimi sonrasında, 6 sistem patenti ile 2023'te nihai halini aldı ve seri üretim için hazırlıklara başladı.

Müzik sektöründeki bu yeni girişimi Shark Gitar'ın kurucu ortağı Cem Köksal'ın anlatırken heyecan duyduğu hikâyesinin detayları ise şöyle;

“Müzisyen ve girişimciyim. 6 yaşımda mandolin, 12 yaşımda gitar çalmaya başladım, 17'ye geldiğimde ise müzik stüdyomu kurdum. İTÜ Elektrik Mühendisliği ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümlerinde okudum ama ikisini de bitirmedim. 2003'te ilk gitarımı yaptım. 2004'te Universal Music tarafında yayınlanan "Set Me Free!!" albümünü kaydettim. 2006 turnesinde bana Deep Purple, Rainbow solisti Joe Lynn Turner eşlik etti. 2010'da Vigilante adlı EP'yi yayınladım. 2015'te Skala Teknoloji Hizmetleri unvanlı yazılım şirketinin kurucu ortaklarından oldum. 2018'de şu an ki ortaklarım ile beraber Shark Instruments'ı kurduk.”

“Seri üretilen en gelişmiş elektrik gitar olacak”

Köksal, ortağı Bahtiyar Balci ve girişimci Bayram Tekçe’yi ikna etmesinin ardından başlangıçta sadece kendisi için üretmeye başladığı gitarları nasıl ticari bir işe dönüştürmeye karar verdiğini, “Piyasada bulunan ve 1950’lerden beri tasarımları hiç değişmeyen Amerikan ve Japon markalarının ürettiği gitarların yerine konabilecek, çok daha stabil, yetenekli ve modern bir tasarıma sahip bir enstrüman hayalimi gerçekleştirmek için ortaklarım ile beraber 2018'de başlayan oldukça zorlu bir yolculuğa çıktık. Dünyanın seri üretilen en gelişmiş ve modern elektrik gitarı olacak Shark Gitarlar, 2024 sonbaharından itibaren her seviyeden müzisyenin erişiminde olacak” sözleriyle anlatıyor.

200 bin dolara kurdu 20 milyon euroya değerlendi

Köksal, girişimin yatırım modeli ve miktarına ilişkin ise şu bilgieri verdi; “Shark Gitar’ın AR-GE süreci hiçbir destek almadan şirketin öz kaynakları ile tamamlandı. 200 bin dolar kuruluş sermayesi ile başlanan projede çoğunluğu kurucu ortaklardan Bayram Tekçe tarafından karşılanmak üzere şu ana kadar 2 milyon dolar harcama yapıldı. Türkiye’nin ilk elektrik gitar fabrikasını kurmak, bunu da dünyadaki örneklerinden çok daha iyi yapmak istiyorduk. Prototiplerimizi sırtladık ve yatırımcılarımıza sunumlarımızı yaptık. Yaptığımız işe olan inancımızı karşı tarafa aktarabilmiş olmalıyız ki 20 milyon euro değerleme üzerinden 2.5 milyon euro yatırım almayı başardık. Yatırımcılarımız arasında Nevzat Aydın, Gökhan San, Bekir Yener Yıldırım ve Mustafa Doğan gibi iş dünyasından kıymetli insanlar ile Neo Portföy Target Girişim Sermayesi Yatırım Fonu gibi kuruluşlar var.”

100 gitarla başlayıp 10 katına çıkacak

2024 son baharında aylık 100 gitar üretim kapasitesi ile Shark Gitar'ın fabrikasını açacaklarını duyuran Köksal, “2025 Ocak ayında kapasitemizi 250 gitara çıkarmak istiyoruz. Bir yandan da 750- 1.000 gitar kapasiteli ikinci faz fabrika fizibilite çalışmamızı sürdürüyoruz. En az 15 bin metrekare kapalı alanlı bir fabrika olacak. Birinci faz fabrikamız şu an Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. kısımda bulunuyor. İkinci faz fabrikamızı da burada hayata geçireceğiz” diyor.

İhracat kg değeri bin doların üzerinde

Türkiye'de üretilen mamul ve yarı mamullerin önemli bir kısmı ya hammadde ya da teknolojik olarak ithalata bağımlı olduğuna vurgu yapan Köksal, şunları söylüyor; “Bu nedenle ne kadar çok ihracat yapsak da gelirimiz artmıyor ve cari açık veriyoruz. Türkiye’nin ihracatta kilogram değeri 1,3 dolar altında. Yani ihraç edebildiğimiz ürünlerin 1 kilosunu 1.3 dolar altına satabiliyoruz. Bunu aşmanın yolu, AR-GE’ye ve teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ürünler üretmek ve satmak. Shark Gitar’ın ihracat kilogram değeri 1.000 (bin) dolar üzerinde olacak. Shark Gitar’ın yerlilik oranı %95. En küçük vidasına kadar fabrikamızda üretiyoruz. Dışarıdan ithal ettiğimiz tek bileşen, Türkiye’de yetişmeyen bazı egzotik ağaçlar."

“Ar-Ge süreci meydan okumalarla geçti”

Ar-Ge sürecinin belirsizlikler ve meydan okumalarla geçtiğini aktaran Köksal, süreci şöyle özetliyor; “Artık hazırız dediğimizde elimizde 6 patent vardı. Prototiplerimizi yaptık ve Nisan 2023’te Los Angeles’ta düzenlenen dünyanın en büyük müzik fuarı NAMM’a katıldık. Fuar inanılmaz derecede başarılı geçti. Aldığımız geri bildirimler cesaretimiz artırdı ve üretim süreçlerini planlamaya başladık. Sadece ürünümüzün değil üretim süreçlerimizin de yenilikçi olması konusunda kararlıydık.”