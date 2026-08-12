Ziraat Bankası 2026’nın ilk yarısında 74,2 milyar TL net kâr açıkladı

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Ziraat Bankası, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bilanço sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Banka, yılın ilk yarısında yatırımı, üretimi, tarımsal kalkınmayı ve ihracatı desteklemeye yönelik kredi politikasını sürdürdüğünü bildirdi.

Açıklanan verilere göre Ziraat Bankası'nın toplam aktifleri 9 trilyon 76,5 milyar TL’ye yükseldi. Banka, 2026'nın ilk altı ayında 74 milyar 179 milyon TL net kâr elde ederken, özkaynakları 772,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Bankanın kredi hacmindeki büyüme de dikkat çekti. 2026 yılının ilk yarısı itibarıyla nakdi krediler 4 trilyon 929 milyar TL, gayrinakdi krediler ise 2 trilyon 30 milyar TL seviyesine ulaştı.

Böylece toplam kredi hacmi 6 trilyon 959 milyar TL'ye çıktı. TL kredilerin toplam krediler içerisindeki payı ise yüzde 66 olarak gerçekleşti. Bankanın takipteki kredi oranı yüzde 1,9 seviyesinde kaldı.

Ziraat Bankası'nın toplam mevduatı ikinci çeyrek sonunda 5 trilyon 780,8 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Banka, ana fonlama kaynağını tabana yaygın mevduatın oluşturduğunu belirtirken, küresel belirsizliklere rağmen yurt dışı fonlama faaliyetlerini de sürdürdüğünü açıkladı.

Tarım kredileri 1 trilyon TL seviyesine çıktı

Ziraat Bankası'nın geleneksel faaliyet alanlarından tarım finansmanında da kredi hacmi büyüdü. Banka; mekanizasyon, tarıma dayalı sanayileşme, verimlilik ve gıda güvenliği odaklı projelere finansman sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

Kırsal kalkınma, kadın ve genç çiftçiler, kooperatifleşme ve çevreci uygulamalara yönelik desteklerle birlikte bankanın tarım kredisi hacmi 2026'nın ilk yarısında 1 trilyon TL seviyesine ulaştı.

Türkiye ihracatının yüzde 25'ine aracılık etti

Ziraat Bankası uluslararası faaliyetlerine ilişkin de dikkat çeken veriler paylaştı. Bankanın 145 ülkede yaklaşık 1.800 muhabir bankası bulunurken, Arnavutluk'taki Tiran Şubesi'nin faaliyete geçmesiyle doğrudan faaliyet gösterdiği ülke sayısı 21'e yükseldi.

Banka ayrıca 12 küresel ticaret koridorunun tamamında yüzde 20'yi aşan dış ticaret pazar payına ulaştığını ve Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 25'ine tek başına aracılık ettiğini açıkladı.

Aktif mobil müşteri sayısı 26 milyona yaklaştı

Dijital bankacılık tarafındaki büyüme de devam etti. Bankanın açıklamasına göre aktif mobil bankacılık müşterisi sayısı yaklaşık 26 milyona ulaştı. Ziraat Bankası, yurt içi ve yurt dışındaki hizmet ağına yönelik yatırımlarını da sürdürdü.

Alpaslan Çakar: Yeni coğrafyalarda büyüyoruz

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, ikinci çeyrekte küresel belirsizlikler, sıkı parasal koşullar ve yükselen fonlama maliyetlerinin bankacılık sektörü üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Çakar, bankanın yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı merkeze alan yaklaşımını sürdüreceğini ifade ederek, yurt dışındaki faaliyet alanlarını genişletmeye devam edeceklerini bildirdi. Ziraat Bankası'nın hedefinin yalnızca Türkiye'de değil, faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de referans alınan finans kuruluşlarından biri haline gelmek olduğunu vurguladı.