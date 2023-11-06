Ziraat Bankası'ndan Bosna Hersek’li KOBİ’lere kredi

Sözleşme kapsamında, kredi limitine ilişkin faizin bir kısmı bakanlık tarafından sübvansiyon edilecek. Bosna Hersek'teki Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanlığı ve Ziraat Bank Bosna Hersek arasında kanton bölgesinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler için kredi limiti yerleştirilmesine ilişkin sözleşme imzalandı.

Zenica-Doboj Kantonu Başbakanı Nezir Pivic'in de katılımıyla düzenlenen imza törenine, Bosna Hersek Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic ve ZiraatBank Bosna Hersek'in Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Suer katıldı.

Yaklaşık 4 milyon euro olarak belirlenen kredi limitine ilişkin faizin bir kısmının Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanlığı tarafında sübvansiyon edilmesini öngören sözleşmeye ilişkin Sibonjic, "İmzalanan kredi limiti sözleşmesinde bakanlığımız bankanın krediyi onayladığı ticari kuruşların her biri için yüzde 3 oranında yıllık faiz sübvansiyonu sağlamayı taahhüt ediyor." dedi.

Suer de ZiraatBank'ın Zenica-Doboj Kantonu'nda bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlenmesine katkı sağlamak istediklerini belirtti. Pivic de kanton içerisinde daha fazla yatırımın yapılması için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.