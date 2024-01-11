Ziraat Bankası'ndan uluslararası piyasalarda sürdürülebilir tahvil ihracı

Ziraat Bankası açıklamasına göre, küresel finans koşulları değerlendirilerek, mevduat dışı finansman araçlarındaki derinleşmeyi teminen banka, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında, beş yıl vadeli ve yüzde 8,125 faiz oranıyla sürdürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Yurt dışı yerleşik yatırımcıya yönelik bu ihraç için Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citigroup, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities ve Mizuho International yetkilendirildi.

Tahvil ihracı, Amerika, Avrupa, Körfez Bölgesi ve Asya’daki nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının 4 katı talep ile başarıyla sonuçlandırıldı. Aynı zamanda bu ihraç Türkiye’den 2024 yılında yapılan ilk yurt dışı tahvil ihracı olma özelliğine de sahip.

Banka, tahvil ihracından elde edilecek kaynağı sürdürülebilir finansman çerçevesinde belirlediği uygun alanlardaki çevresel ve sosyal kredilere aktararak, sürdürülebilirlik yaklaşımına uyumlu şekilde düşük karbon ekonomisine geçişi desteklemeye devam ediyor.