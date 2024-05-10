19 Mayıs'ta 3 motokros organizasyonu düzenlenecek

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre dünyanın en iyi motokros parkuru alanı Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi, üç şampiyonaya 17-19 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

Genç sporculardan kürsüye çıkma mücadelesi

Şampiyona kapsamında MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 50 cc, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek. Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası ve BMU Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışı ile Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın ilk ayağında sporcular, kürsüye çıkmak için mücadele edecek.

Farklı ülkelerden katılım

Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyonlara Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, Macaristan, Hırvatistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de sporcuların katılması bekleniyor.