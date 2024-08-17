23. Bosphorus Cup’ın teması ‘Rüzgarlar Tiyatrosu’

İstanbul Boğazı, bu yıl 23. kez düzenlenecek olan ve yelken tutkunlarının merakla beklediği Bosphorus Cup'a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. "Rüzgarlar Tiyatrosu" temasıyla gerçekleştirilecek olan etkinlik, 21 Eylül'de başlayacak ve 11 farklı ülkeden gelen 100 yelkenliyi Boğaz’ın eşsiz sularında buluşturacak.

Bosphorus Cup, Türkiye'nin global markası

Bosphorus Cup, Türkiye'de doğan ve uluslararası arenada büyüyen bir marka olarak, her yıl İstanbul Boğazı’nın zarif ve tarihi atmosferinde yelken tutkunlarını bir araya getiriyor. Bu yılki yarış, İş Bankası’nın Visa logolu kredi kartı Maximiles Black premium partnerliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle ve Türkiye’nin köklü moda markası Karaca’nın senior partnerliğinde düzenlenecek. Bulgaristan, Romanya, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Fransa, Slovenya, Rusya, Gürcistan, Yunanistan ve İngiltere’den gelen 1.000’in üzerinde yelkenci, "Rüzgarlar Tiyatrosu" adı verilen bu görkemli yarışta, İstanbul Boğazı'nın benzersiz rüzgarları ve doğal güzellikleri arasında kıyasıya mücadele edecek.

Boğaz'da bir tiyatro sahnesi

"Rüzgarlar Tiyatrosu" teması, İstanbul Boğazı’nın rüzgarıyla dans eden yelkenlilerin, etrafındaki doğal güzelliklerle birleşerek adeta bir tiyatro sahnesi oluşturmasını simgeliyor. Bu görsel şölen, sadece yelken tutkunlarını değil, Boğaz’ın etrafında toplanan binlerce izleyiciyi de büyüleyecek.

Çevreye duyarlılığıyla bilinen Bosphorus Cup, tamamen rüzgar gücüyle çalışan teknelerin yarıştığı bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Boğaz’ın doğal ve tarihi güzelliklerinin tüm dünyaya tanıtılmasına olanak sağlayan bu prestijli yarış sırasında, İstanbul Boğazı’nın trafiği 5 saat boyunca sporun hizmetine sunulacak. Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, dünyanın dört bir yanından yelkencilerin merakla beklediği yelken organizasyonlarından biri olan böylesine güç bir organizasyonu 23. kez başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi: "Bosphorus Cup, İstanbul Boğazı'nın mimarisi, balıkçıları, maviliği ve tarihi yapısıyla mega bir tiyatro sahnesi olarak yeniden İstanbullular ve dünya ile buluşacak. Bosphorus Cup dünyadaki en önemli yelken yarışlarından birisi konumunda. Boğaz Yarışı etabı ise onu eşsiz kılıyor. Tüm dünyadan yelken severlerin takviminde yer alan, takip edilen bir yarış konumundayız. Bosphorus Cup, Türkiye'nin markasıdır. Tamamen rüzgâr gücüyle ilerleyen teknelerle Boğaz'ı kirletmeyen sürdürülebilir bir etkinlik ve İstanbul Boğazı’nın trafiği 5 saat kapatılarak spor için kullanılacak. Bu da Boğaz’ı spor ve turizm için eşsiz bir tiyatro sahnesine dönüştürüyor. Bu organizasyon, Türkiye'den çıkan bir dünya markasının partnerleriyle önemli bir alanda başarısını gösteriyor."

Bu yıl 23. kez düzenlenecek olan Bosphorus Cup, İstanbul Boğazı’nın rüzgarlarıyla hayat bulan bir tiyatro sahnesinde, yelken sporunun estetiğini ve rekabetini tüm ihtişamıyla sergileyecek. Yelken tutkunlarının beklediği bu etkinlik, Türkiye'nin dünya çapındaki önemli spor organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.