6 kulüp transfer yasağı aldı

FIFA, bir Süper Lig ekibine transferlerde süresiz engel koyarken, dört Süper Lig ve bir Birinci Lig takımına da üç transfer dönemi boyunca transfer yapma yasağı uyguladı.

FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Süper Lig'den Kayserispor süresiz olarak, Adana Demirspor, Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor ise üç transfer dönemi için transfer yapma hakkından mahrum bırakıldı.

Ayrıca, Birinci Lig'den Eyüpspor da üç transfer dönemi boyunca yeni oyuncu transfer edemeyecek takımlar listesine dahil edildi.