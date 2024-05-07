A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İzmir kampı başladı

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Kuveyt Milli Erkek Hentbol Takımı ile yaptığı kamp çalışmaları 12 Mayıs Pazar gününe kadar İzmir'de sürecek. Takım, 9 ve 11 Mayıs'ta Kuveyt Milli Erkek Hentbol ile hazırlık maçları yapacak.

Kampta yer alacak sporcuların isimleri ise şöyle: Taner Günay, Samet Kanberoğlu, Onur Ersin, Atakan Şirin, İlkan Keleşoğlu (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Enis Yatkın, Enis Harun Hacıoğlu, Eyüp Arda Yıldız, Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Doruk Pehlivan, Ediz Aktaş (Almanya/HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk, Ali Emre Babacan, Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyespor), Yakup Yaşar Simsar (Romanya/CSM Foscani), Ozan Erdoğan (Spor Toto), Görkem Biçer (Almanya/TV Grosswallstadt), Koray Ayar (Almanya/TSV Hannover Burgdorf).