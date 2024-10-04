A Milli Futbol Takımı aday kadrosu belli oldu

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Takım, Karadağ ve İzlanda karşılaşmaları öncesinde kadrosunu belirledi. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahaya çıkacak milliler, bu iki kritik maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Atakan Karazor’a ilk milli davet

Stuttgart’ta forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Karazor, kariyerinde ilk kez A Milli Takım’a davet edildi. Öte yandan, Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu da 2020 yılından sonra ilk kez milli takım kadrosunda yer aldı.

Karadağ ve İzlanda maçlari

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B Ligi kapsamında ilk olarak 11 Ekim Cuma günü saat 21:45’te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Karadağ ile karşılaşacak. Ardından, 14 Ekim Pazartesi günü saat 21:45’te İzlanda’ya konuk olacak ve Laugardalsvöllur Stadyumu’nda rakibiyle kozlarını paylaşacak.

Aday kadro listesinde yer alan isimler şöyle:

Kaleci

* Altay Bayındır

* Mert Günok

* Muhammed Şengezer

* Uğurcan Çakır

Defans

* Abdülkerim Bardakcı

* Emirhan Topçu

* Eren Elmalı

* Ferdi Kadıoğlu

* Merih Demiral

* Mert Müldür

* Samet Akaydin

* Zeki Çelik

Orta Saha

* Atakan Karazor

* Hakan Çalhanoğlu

* İsmail Yüksek

* Kaan Ayhan

* Okay Yokuşlu

* Orkun Kökçü

Forvet

* Ahmed Kutucu

* Arda Güler

* Barış Alper Yılmaz

* Bertuğ Yıldırım

* İrfan Can Kahveci

* Kenan Yıldız

* Kerem Aktürkoğlu

* Semih Kılıçsoy

* Yunus Akgün

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