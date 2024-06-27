A Milli Futbol Takımının geliri belli oldu! (Türkiye EURO 2024'ten ne kadar kazandı?)

Türkiye'nin EURO 2024 serüveni karşılaştığı 3 maçtan 2'sini kazanarak 2. olarak gruplardan çıkmasıyla Son 16 turuna taşındı. A Milli Futbol Takımı bu süreçte turnuvaya katılım bedeli, Son 16 ücreti ve galibiyet primi olmak üzere gelir elde etti.

A Milli Futbol Takımının EURO 2024 geliri

Katılım ücreti: 9 milyon 250 bin Euro

Galibiyet primi: 2 milyon Euro

Son 16 ödülü: 1 milyon 500 bin Euro

Toplam: 13 milyon 750 bin Euro

Bu gelirin 1'er milyon Euroluk kısmı Çekya ve Gürcistan karşısında alınan galibiyetler ile 9 milyon 250 bin Euroluk kısmı katılım ücreti olarak kalan 1 milyon 500 bin Euroluk kısmı ise Son 16 turuna katılmaya hak kazanıldığı için elde edildi.