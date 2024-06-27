Türkiye EURO 2024 Son 16 turunda... Zaferin ardından dikkat çeken yorum: 6-1 işimize yarayacak!

Türkiye, EURO 2008'in ardından ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşamalarını geçmeyi başardı. Dün, Çekya ile olan karşılaşmayı 2-1'lik bir skor ile kazanan A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 F Grubu'nu ikincilik ile bitirerek Son 16 turunda Avusturya ile eşleşti.

Spor yazarları bugünkü yazılarını Türkiye - Çekya maçı, Türkiye - Avusturya Son 16 turu eşleşmesi kapsamında kaleme aldı. İşte Türk spor yazarlarının bazılarına ait dikkat çeken yazılar ve değerlendirmeler şöyle:

Burak Akın: 6-1 işimize yarayacak!

* Artık önümüzde yeni bir challenge var. Hazırlık maçında 6 yediğimiz Avusturya ile aramızda kapanması gereken bir hesap var. Oyundan şartlardan bağımsız, hikayesi olan maçları bir başka oynarız. Çeyrek final çok uzak değil!

Engin Kehale: Hamburg’da gemiyi kaptan kurtardı

* İlk dakikadan itibaren hava toplarında yaşadığımız savunma sıkıntısı, en sonunda Çekya’nın golüyle sonlanıp bizi bir kez daha gerginliği sürüklese de -ne zaman rahat maç izledik ki zaten?- ...ki zaten?- son dakikada gelen Cenk Tosun golüyle istediğimizi alıp Avusturya’nın rakibi olmayı başardık. Favori rakip gibi gözükse de turun bizi özgürleştireceğine inanıyorum. Bekle Ralf Rangnick, bizim çocuklar senin evin Leipzig’e geliyor!

Uğur Meleke: 15 Haziran Cenevre hissi

* 16 sene önce, yine bir Avrupa Şampiyonası gruplar son maçında, yine Türkiye’yle Çekya karşılaşmış, yine kazanan ay-yıldızlılar olmuştu. Dün Hamburg’da kazanan takımın alametifarikası bence 18 Haziran’da Dortmund’da 46 ile 80 arası Gürcüler’i mat eden mantığa dönmemizdi.

Ahmet Çakar: Yediğimiz golde faul var

* Rumen hakem, Avrupa'nın en iyilerinden biri olmasına rağmen dün gece çok kötü maç yönetti. Uçana kaçana sarı kart vermek hakemlik değildir, otorite hiç değildir. Ayrıca bence yediğimiz gol faul. Çek oyuncu sırtıyla geriye doğru kaykılarak topa uzanmış Mert'i kale sahası içinde bozuyor. Rumen hakem golü verdi, VAR'dan da uyarı gelmedi.

Cem Dizdar: Direkten dönerek yola devam!

* ‘’Alan/zaman’’ oyunu olan futbol epeydir sadece ‘’yetenek’’le oynanmıyor, oynanamıyor. Tüm takım oyunlarında olduğu gibi belirleyici olan dayanışma kültürü ve takım kolektifidir. Bu da bizim ülkede henüz olgunlaşmış bir yaklaşmış değil.

Ercan Güven: Çıktık açık alınla

* Gürcistan karşısında şansı deneyimleyip, Portekiz ile hatalarımızla yüzleştikten sonra Çekya maçında kapasitemizi anladık ve alnımızın akıyla çıktık gruptan. Turnuva böyle bir şey zaten. Her maç ayrı bir serüven. Futbolun yoğunlaştırılmış hali. Bundan sonrası daha da çılgın. Dayanan ayakta kalır. Şimdilik dimdik duruyoruz. Kazandık ama sorunları da biliyoruz.

Erman Özgür: Cezayı Cenk kesti

* Maç bizim için neredeyse son anlarına kadar gerilim filmine döndü. Yapılan hamleler sakinliğimizi muhafaza edemeyince karşılığını bulmadı. Beraberliğe razıyken Cenk Tosun Çekya’nın aldığı riske cezayı keserek ülkeyi ayağa kaldıran golü attı.

Deniz Çoban: En kötü hakem performanslarından biri!

* Maçın hakemi turnuvanın en kötü hakem performanslarından birini sergiledi. Zaman zaman kontrolü kaybetti, eli cebinden hiç çıkmadı. Bu maçtan sonra evine dönmesi muhtemel.