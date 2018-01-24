A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde, Rusya ve İsveç ile B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye'nin maç programı belli oldu.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde, Rusya ve İsveç ile B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye'nin maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ilk maçını 7 Eylül Cuma günü sahasında Rusya ile oynayacak.
İkinci maçını 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacak ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmasında ise 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya karşısına çıkacak.
Milli takım, grup maçlarını 17 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı İsveç maçıyla tamamlayacak.
A Milli Takımın, Uluslar Ligi fikstüründeki maçlara ek olarak, ekim ve kasım aylarında birer özel karşılaşma oynayacağı da açıklandı.
Ay-yıldızlı ekibin B Ligi 2. Grup'taki maç programı şöyle:
07.09.2018 - Türkiye-Rusya
10.09.2018 - İsveç-Türkiye
14.10.2018 - Rusya-Türkiye
17.11.2018 - Türkiye-İsveç
Kaynak: AA