A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

24 Ocak 2018

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde, Rusya ve İsveç ile B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye'nin maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ilk maçını 7 Eylül Cuma günü sahasında Rusya ile oynayacak.

İkinci maçını 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacak ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmasında ise 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya karşısına çıkacak.

Milli takım, grup maçlarını 17 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı İsveç maçıyla tamamlayacak.

A Milli Takımın, Uluslar Ligi fikstüründeki maçlara ek olarak, ekim ve kasım aylarında birer özel karşılaşma oynayacağı da açıklandı.

Ay-yıldızlı ekibin B Ligi 2. Grup'taki maç programı şöyle:

07.09.2018 - Türkiye-Rusya

10.09.2018 - İsveç-Türkiye

14.10.2018 - Rusya-Türkiye

17.11.2018 - Türkiye-İsveç

Kaynak: AA