ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
4 °C
  • Haberler
  • Spor
  • A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde, Rusya ve İsveç ile B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye'nin maç programı belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde, Rusya ve İsveç ile B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye'nin maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ilk maçını 7 Eylül Cuma günü sahasında Rusya ile oynayacak.

İkinci maçını 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacak ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmasında ise 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya karşısına çıkacak.

Milli takım, grup maçlarını 17 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı İsveç maçıyla tamamlayacak.

A Milli Takımın, Uluslar Ligi fikstüründeki maçlara ek olarak, ekim ve kasım aylarında birer özel karşılaşma oynayacağı da açıklandı.

Ay-yıldızlı ekibin B Ligi 2. Grup'taki maç programı şöyle:

07.09.2018 - Türkiye-Rusya

10.09.2018 - İsveç-Türkiye

14.10.2018 - Rusya-Türkiye

17.11.2018 - Türkiye-İsveç

Kaynak: AA

fikstür a milli takım

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.