A Milli Kadın Voleybol Takımı Peru'yu 3-1 mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yu 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yla karşılaştı. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan maç, TSİ 07.00'de başladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibini 25-18, 25-27, 25-17 ve 29-27’lik setlerle 3-1 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.