Adanaspor'un 18 yıllık başkanı Bayram Akgül istifa etti

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, kulüp hesabından istifa açıklamasını paylaştı.

Açıklamada Adanaspor'a kapanma noktasında başkan olduğunu, 18 yıl boyunca maddi ve manevi olarak destek verdiğini belirterek "Bu 18 yılda birbirinden değerli bir çok şey yaşadık. Sayısız deplasman, sayısız hüzün, sayısız mutluluk" ifadesini kullandı.

Akgül şunları kaydetti: "Geride kalan 18 yılda içinde bulunduğumuz her ortamda ve olayda Adanaspor büyüklüğüne yakışır şekilde hareket etmeye çalıştım. Bu şerefli görevde bulunduğum her gün ileride keşke dememek adına elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim. En iyiyi sadece sportif bir başarı olarak hiç bir zaman görmedim, Adanaspor ismini ve değerini spor üstü bir yerde tutmak için çabaladım.

Her şeyin bir sonu var. 18 yıl sonunda ben de Adanaspor Başkanlığı görevime son verme kararı aldım. Adanaspor'umuza bundan sonraki dönemde başarılar dilerken bana ihtiyaç duyulacak her zaman ve her şartta, geçtiğimiz 18 senede olduğu gibi Adanaspor'umuzun yanında olacağımın bilinmesini isterim" ifadelerine yer verdi."