Adı hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe için geçiyordu: Jose Mourinho'nun yeni adresi açıklandı

Adı hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho’nun tercihini Suudi Arabistan’dan yana kullanmak üzere olduğunu açıkladı.

İtalyan basını Portekizli çalıştırıcının Türkiye’de herhangi bir takımın başına geçme ihtimalinin oldukça düştüğünü duyururken, Suudi ekibi Al-Qadsiah’ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın olduğunu ileri sürdü.

Son olarak Roma'da görev yapan ve takımının başında 138 maça çıkan 61 yaşındaki çalıştırıcı, 68 galibiyet - 30 beraberlik - 40 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.