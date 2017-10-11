Ağaoğlu, Ampute Millilere daire hediye etti

11 Ekim 2017

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Ortaköy'deki evinde düzenlediği basın toplantısında, dünyanın bir kaos ortamında bulunduğunu belirterek, "Türkiye de bu kaos bölgesinin ortasında bulunuyor. Dünyanın geçirdiği bunalımdan çok etkilenen ülkelerden biriyiz. Hep olumsuz haberlerle uyanıyoruz. İyi haberlere ihtiyacımız var. Ampute Milli Takımı son dönemdeki en iyi haberi bize verdi." diye konuştu.

Milli takımın, insanları farklılıklarına rağmen birleştirdiğini dile getiren Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Milli birlik ve beraberliğimize katkı sağladılar. Aslan gibi yürekleri var. Yürekleri Türkiye sevgisiyle dolu. Bu aslanlara özel sektör olarak bizim de katkı sağlamamız lazım. Bize bu sevgiyi yaşattıkları için minnet borcumuz var. Çekmeköy'deki projemizden birer daire hediye etmeyi uygun gördük. Ülkemiz varsa biz varız. Türkiye olarak birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Bizi gururlandıracak her insanı ödüllendirmek borcumuzdur."

Final maçını televizyondan izlediğini aktaran Ağaoğlu, "Maça gitmek kısmet olmadı. Gözlerim yaşardı. Bu tip pozitif haberler gözlerimizi yaşartıyor. Çok duygulandım" dedi.

Müjdeyi telefonla verdi

Basın toplantısı sırasında yaptığı telefon görüşmesinde kaptan Osman Çakmak ile konuşan Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Sevgili kardeşlerim, Türkiye'nin olumlu pozitif haberlere ihtiyacı olduğu bir dönemde, Türk milletini gururlandırdınız. O aslan gibi yüreğinizle şu dönemde Türkiye hepinizin arkasında birleşti. Hepinizi tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Sizlere Çekmeköy'de (Çekmeköy Park projesi) birer tane daire hediye ediyoruz. Allah hepinize sağlıkla oturmayı nasip etsin. Başarılarınızın devamını diliyorum. Kısa bir sürede bir araya geleceğiz. Tapularınızı teslim etmek istiyorum."



Takım arkadaşları eşliğinde telefon görüşmesini yapan Osman Çakmak ise Ali Ağaoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA