Alanyaspor pes etmiyor
Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk olduğu Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Alanyaspor'un gollerini Efecan Karaca ve Douglas atarken, Kayserispor tek golünü Boldrin'in ayağından kaydetti.
24. dakikada rakibiyle girdiği mücadele yerde kalan Deniz Türüç, sakatlanarak maça devam edemedi. Deniz Türüç'ün yerine Mendes oyuna dahil oldu.
27. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kullandığı korner atışında, arka direkte savunma oyuncularının arasından iyi yükselen Welinton'un kafa vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.
37. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Villafanez'in ceza alanına gönderdiği topa yükselen Taha Yalçıner'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Lung son anda köşeden topu çelmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.
46. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Villafanez'in ara pasında topla buluşan Efecan Karaca'nın, ceza sahası sağ çaprazından attığı sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
55. dakikada kısa paslarla orta sahayı hızlı geçen Kayserispor'da, Umut Bulut'un ara pasında ceza sahasına giren Boldrin'in şutunda, kalesini terk eden Haydar Yılmaz topu uzaklaştırdı.
78. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında rakiplerini çalımlayarak korner çizgisine inen Mendes'in altıpas içerisine gönderdiği topa kale önünde dokunan Boldrin, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
81. dakikada ceza sahasında yaşanan karambol sonrasında topla buluşan Umut Bulut'un şutunda, Haydar Yılmaz güçlükle topu uzaklaştırdı.
85. dakikada hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza alanına gönderilen topa koşu yapan Douglas, Sapunaru'nun formasından çekmesi üzerine yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Sapunaru ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı.
86. dakikada penaltı atışını kullanan Douglas, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.
88. dakikada Boldrin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, Haydar Yılmaz son anda köşeden topu çelmeyi başardı.
Karşılaşmayı konuk ekip Aytemiz Alanyaspor, 2-1 kazandı.
Kaynak: AA