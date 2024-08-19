Ali Koç’tan Ankara çıkarması: Önce Özel sonra Bahçeli ile görüştü

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve kulübün yönetim kurulu üyeleri bugün Ankara'da iki önemli ziyaret gerçekleştirdi. Koç ve beraberindeki heyet önce CHP Lideri Özgür Özel ardından da MHP Lideri Devlet Bahçeli ile parti genel merkezlerinde görüştü.

CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti. Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.

Ali Koç, ilerleyen saatlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüştü. Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini, parti genel merkezine gelişinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin ardından Ali Koç'u, genel merkez binasından Bahçeli uğurladı.

Ali Koç, Göztepe maçında sahada Fatih Özkan tarafından itilerek düşürülmüştü. Gözaltına alınan Özkan hakkında ev hapsi kararı verilmişti.