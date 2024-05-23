Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu!

Fenerbahçe'de 2024-27 dönemi için başkanlık seçimlerinde Aziz Yıldırım ile yarışacak olan mevcut Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni dönem için yönetim kurulu listesini duyurdu.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı;

* Erol Bilecik

* Burak Ç. Kızılhan

* A. Sertaç Komşuoğlu

* Acun Ilıcalı

* Ahmet Ketenci

* Alper Alpoğlu

* Cenk Öztanık

* Eren Dişli

* Ergun Özen

* Esin Güral Argat

* Fethi Pekin

* Hakan Safi

* Hamdi Akın

* Hulusi Belgü

* Hüseyin Bozkurt

* M. Kemal Danabaş

* Mehmet S. Dereli

* Nedim Keçeli

* Özgür Özaktaç

* Rofat Perahya

* Selma A. Rodopman