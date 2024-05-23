Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu!
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve adayı Ali Koç, 2024-2027 dönemi için yönetim kurulu listesini paylaştı.
Fenerbahçe'de 2024-27 dönemi için başkanlık seçimlerinde Aziz Yıldırım ile yarışacak olan mevcut Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni dönem için yönetim kurulu listesini duyurdu.
Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı;
* Erol Bilecik
* Burak Ç. Kızılhan
* A. Sertaç Komşuoğlu
* Acun Ilıcalı
* Ahmet Ketenci
* Alper Alpoğlu
* Cenk Öztanık
* Eren Dişli
* Ergun Özen
* Esin Güral Argat
* Fethi Pekin
* Hakan Safi
* Hamdi Akın
* Hulusi Belgü
* Hüseyin Bozkurt
* M. Kemal Danabaş
* Mehmet S. Dereli
* Nedim Keçeli
* Özgür Özaktaç
* Rofat Perahya
* Selma A. Rodopman